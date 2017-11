Un projecte aconsegueix reduir en un 8% la medicació dels usuaris de residència

Professionals de Farmàcia i Geriatria del CHV i la FHSC

Els serveis territorials de Farmàcia i Geriatria del Consorci Hospitalari de Vic Fundació Hospital de la Santa Creu estan desenvolupant un projecte pioner que, a través d'una valoració integral de la persona, aconsegueix regular en un 8% l'ús excessiu de medicaments d'aquest col·lectiu. Aquesta iniciativa es basa en la premisa que les persones grans fràgils acumulen medicació de tota una vida, receptada per cadascun dels especialistes que visiten.En una nota del CHV-FHSC, expliquen que l'estudi va començar l'any 2010 en l'àmbit d'hospitalització d'aguts, després es va estendre als centres d'atenció intermèdia i, en una tercera fase, en residències. Aquest última branca del treball, titulada "Prescripció centrada en la persona en l'àmbit residencial", realitzat a les dues residències més grans d'Osona durant els anys 2016 i 2017, ha rebut estat reconegut amb el premi Rovi a la Innovació en la Farmàcia Hospitalària.Els premis que atorguen els Laboratoris Farmacèutics Rovi i que compten amb l'aval de la Societat Española de Farmacia Hospitalaria també han reconegut els hospitals de Pontevedra i Santiago de Compostela, entre els 27 candidats que s'hi havia presentat.Segons el coordinador del projecte, Daniel Sevilla, el que més ha valorat el jurat "és la manera de treballar, de forma multidisciplinària, a diferents nivells assistencials i centrada en la persona". Un equip de farmacèutics d'hospital, geriatres i infermeres s'ha reunit de forma periòdica per revisar -a través d'una metodologia establerta- els tractaments farmacològics dels usuaris de la Residència Aura i la Residència d'El Nadal.Dels 291 casos analitzats, es va detectar que el 59,1% presentava algun fàrmac que es podia considerar inapropiat. Després de la revisió conjunta, es va aconseguir disminuir la medicació global en un 8%, fet que repercuteix positivament en la salut del pacient i en l'eficiència del sistema sanitari.En el projecte hi ha participat Daniel Sevilla, Núria Solà i Javier Gonzàlez (del Servei de Farmàcia); Núria Molist, Joan Espaulella i Anna Torné (Geriatria); Rosa Torres i Imma Cantizano (El Nadal); i Encarna Padrisa i Núria Grané (Residència Aura).Una de les fortaleses de l'estudi és que s'ha realitzat de forma transversal, amb "la intenció de poder abraçar tot el territori", segons explica Sevilla. Primer, es va desenvolupar a l'hospital d'aguts, l'any 2010. Posteriorment, als centres sociosanitaris d'atenció intermèdia -com l'Hospital Universitari de la Santa Creu i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu- i, ara, en una tercera fase s'ha efectuat en l'àmbit residencial. "L'estudi neix d'una necessitat assistencial més que d'una necessitat d'investigació. Després de la feina clínica, hem vist que és un terreny per a la recerca i la innovació". El següent repte és estendre el coneixement a l'atenció primària.