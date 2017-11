Despleguen una pancarta gegant a la plaça de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics pic.twitter.com/noDafeGuID — Osona.com (@osona) 22 de novembre de 2017

La plaça de Vic torna a ser escenari de protesta Foto: Albert Alemany



En Peyu i Nandu Jubany han estat els primers presos que hi van entrar Foto: Adrià Costa

La plaça de Vic torna a ser escenari de protesta. A més de la presó instal·lada , aquest dimecres a la tarda hi han desplegat una gran pancarta on s’hi pot llegir: “Llibertat presos polítics”. Ambdues accions reclamen l'alliberament de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carles Mundó, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs.La presó està feta d'un container transportable que fa 6 x 2,40 metres. Un passadís separa les dues cel·les. La intenció és que la presó estigui ocupada les 24 hores del dia fins que alliberin tots els presos polítics. Els voluntaris poden estar-hi, com a màxim, 4 hores i han de ser majors d'edat. La presó estarà fins al dia 10 de desembre a Vic, llavors anirà a Olot. Es preveu que volti arreu de Catalunya, sempre que hi hagi presos polítics.