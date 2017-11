​Què passa si no tinc l'etiqueta al cotxe quan es restringeixi el trànsit per contaminació a Barcelona?

Les etiquetes ambientals: el cotxe que en té pot circular en episodi de contaminació. Foto: DGT

Barcelona està a punt d'aplicar les noves restriccions de circulació en els dies amb més contaminació. A partir de l'1 de desembre no podran circular els vehicles que generen més pol·lució quan es declari un episodi de contaminació: es tracta dels turismes de benzina anteriors al 2000, els dièsels matriculats abans del 2006 i les furgonetes anteriors al 1994. Qui s'ho salti, s'exposa a rebre una multa de la Guàrdia Urbana de 100 euros L'element essencial per controlar-ho són les etiquetes ambientals que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha enviat als conductors, però què passa si no l'he rebuda o no la duc posada? Res mentre s'estigui segur que el vehicle no està afectat per la prohibició. Només podran circular els que tinguin distintiu: Zero, Eco, C i B. Tot aquell que no tingui dret a una d'aquestes etiquetes s'haurà de quedar a casa en dies d'episodi de contaminació, però la restricció serà permanent per als vehicles afectats a partir de l'any 2020.La zona de baixes emissions on es vetarà la circulació dels cotxes més contaminants inclou tot el municipi de Barcelona, excepte la Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, però també alguns municipis limítrofs com l'Hospitalet de Llobregat. Les Rondes en queden fora. Per controlar que es compleixi amb la mesura es destinaran 48 patrulles específiques de la Guàrdia Urbana, a l'espera que en el futur s'instal·lin càmeres que llegeixin les matrícules.Segons la DGT, la col·locació del distintiu ambiental és voluntària. No obstant això, facilita la identificació ràpida dels vehicles menys contaminants i recomana adherir-lo a la part inferior dreta del parabrisa del davant, o en qualsevol lloc visible. Quan la Guàrdia Urbana vegi un vehicle sense etiqueta, el podrà aturar i comprovar si la seva matrícula es correspon amb un turisme que no pot circular. Només en aquest cas s'imposarà una multa de 100 euros, una sanció lleu, i se'l convidarà a no entrar a la ciutat. No se'l podrà immobilitzar.Hi ha diverses maneres de comprovar si el vehicle disposa d'una etiqueta que permetrà circular encara que es declari un episodi de contaminació. El millor és fer-ho al web municipal sobre la qualitat de l'aire , on es pot introduir la matrícula i immediatament es pot saber si es disposa d'algun distintiu ambiental i si s'està afectat per les restriccions. També es pot mirar al web de la DGT , però allà no es concreta quina és l'afectació per al vehicle de les mesures de la capital catalana contra la contaminació.Si s'ha perdut el distintiu, es recomana consultar el web de la DGT o trucar al telèfon 060 d'informació de l'administració de l'Estat. El cost de la trucada queda establert per l'operador telefònic: si es fa des d'un telèfon fix, el mateix que té una trucada interprovincial, i des d'un mòbil serà el que té una trucada a un fix nacional. L'Estat recorda que, pel fet de ser un número curt, una trucada al 060 pot tenir un cost especial no inclòs en plans tipus ADSL/fibra + trucades o similar, o plans de tarifes per a mòbils.