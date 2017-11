​La pitjor temporada de bolets dels últims 10 anys

Una parada de bolets, al mercat de Vic. Foto: Adrià Costa

Les pluges generalitzades que van caure a mitjans del mes d'octubre no han fet efecte sobre els boscos catalans i la producció de bolets es troba sota mínims. Així ho ha explicat ael micòleg del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez de Aragón, que ha relatat que la producció d'aquesta temporada es troba entre 15-20 kg/ha, la pitjor dels últims 10 anys."En un any normal hauríem d'estar al voltant dels 50 kg/ha, i avui ens trobem amb xifres que no es donaven des del 2007", apunta. Davant d'aquesta situació, l'expert en bolets ha dit que la temporada ja es pot donar pràcticament per acabada al Pirineu i s'haurà d'esperar fins al desembre per valorar com ha anat a la zona de la Catalunya Central, del Prepirineu i la Serralada Prelitoral. Amb tot, l'investigador assegura que "a dia d'avui ja podem dir que és un any dolent".Els experts del CTFC calculaven a principis de temporada, a partir de les prediccions meteorològiques, que la d'enguany seria una campanya boletaire "normal", amb una producció mitjana d'uns 60 quilos per hectàrea. Amb tot, la situació s'ha anat empitjorant i a hores d'ara la producció de bolets se situa molt per sota de les expectatives.Martínez de Aragón ha relatat que els experts confiaven que les pluges tinguessin efectes sobre els boscos catalans, però finalment no ha estat així. "Només hi ha hagut dos episodis de pluja, al setembre i a l'octubre. En aquest últim cas, esperàvem un augment de la producció, però pràcticament no ha succeït perquè després d'aquelles precipitacions no ha caigut cap més gota i, per contra, hi ha hagut unes temperatures molt elevades i en alguns indrets el fort vent ha ressecat el bosc". I afegeix: “A més, el fred de l'hivern ha arribat de manera molt sobtada”.Pel que fa a la tipologia de bolets que han fructificat, l'expert del CTFC ha dit que no n'hi ha cap que hagi predominat. "El rovelló va fructificar després de les pluges del setembre però en poca quantitat i llavors van començar a sortir fredolics però també han estat escassos", explica el micòleg.