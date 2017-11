Troben un niu de vespa asiàtica a Sant Julià de Vilatorta per primera vegada

La vespa asiàtica ha arribat per Sant Julià de Vilatorta. Els veïns del municipi han localitzat un niu d'aquesta espècie a dalt de tot de la capçada d'un cedre, d'uns 20 metres d'alçada. El rusc, d'uns 40-50 centímetres de diàmetre, es retirarà el proper dimarts 28 de novembre. En declaracions a Osona.com, el regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas, remarca que "no representa cap perill" per la població, però des del consistori s'ha decidit retirar-lo "per tal d'evitar l'alarma social que s'ha generat". Solanas explica que és la primera vegada que es té constància d'aquesta espècie a Sant Julià.



El regidor apunta que, segons els tècnics, l'espècie no fa servir el niu i que en aquesta època les reines estan colgades sota terra. Serà l'any que ve quan començaran a fer colònies i "això fa témer que n'hi haurà algun altre a Sant Julià", diu Solanas. De moment, es retirarà el niu per l'alarma social generada. El regidor apunta que la intervenció no és fàcil i econòmicament costa, ja que es requereix una grua per retirar-lo.



Una espècie invasora



La vespa asiàtica o velutina és una espècia depredadora d'abelles comunes. La vespa es posa davant del niu de les abelles (a les caixes), i no deixa tornar els insectes que tornen amb mel. Les agafen al vol, les maten i s'emporten el cos per alimentar les seves larves de vespa asiàtica. Això provoca que les abelles deixin de sortir del niu i, per tant, es van menjant les reserves de mel i de pol·len que tenen dins de l'arna. Arriba un punt, però, que es queden sense reserves, És llavors, quan la vespa entra i acaba d'exterminar tota la caixa.



A Osona, ja se n'han trobat més a la zona de Cantonigròs, Vidrà, Manlleu, Vic i Torelló. Al Ripollès i a la Garrotxa, el problema està molt més estès i molts apicultors han hagut de plegar, perquè la vespa asiàtica ha acabat amb poblacions d'abelles.

Una vespa velutina i una abella, a sobre una moneda de 2 euros Foto: Ernest Francolí