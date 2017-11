Ricard Torrents: «Sempre defensaré la condició d’universitat pública, però no la pública estatal, sinó la lliure»

Jordi Montaña, Anna Erra, Ricard Torrents i Jordi Molet Foto: UVic-UCC

La Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic va acollir aquest dimarts la presentació del nou llibre del rector fundador de la Universitat de Vic , Ricard Torrents, titulat La meva aposta per la Universitat. Una història per al futur, editat per Eumo Editorial. Acompanyat per familiars i amics, també hi assistiren persones del món acadèmic i municipal com l’exrector de la UVic, David Serrat, l’exalcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal o l’exdiputat Enric Castellnou, entre d’altres.Presidit per l’alcaldessa de Vic i presidenta de la FUB, Anna Erra, l’acte comptà amb la participació del rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, que va definir el llibre de “petita joia que té tant de reflexió sobre la funció de la Universitat i sobre la Universitat de Vic, com sobre la pròpia evolució vital de l'autor”. I és que segons Montaña, el llibre no només són unes memòries universitàries, sinó que també són unes memòries personals de Ricard Torrents com a intel·lectual, com a mestre, com a gestor d'equips, com a editor i home de llibres i com a fundador universitari.A partir de les preguntes que el director de Premsa Osona, Jordi Molet, li va anar formulant, Ricard Torrents va desgranar tot un conjunt de vivències i anècdotes al voltant de la gènesi de la UVic, i també opinions sobre el fet universitari a Vic i a Europa. Sobre el model público-privat de la UVic, Torrents va afirmar que “encara no hem trobat la fórmula prou justa per definir-lo” i també va reivindicar la universitat pública “però no la pública estatal, sinó la lliure”.Demanat per les relacions amb els diferents alcaldes de la ciutat, Torrents va dir que sempre hi havia tingut relacions positives amb les corresponents divergències. Una d’aquestes divergències la va tenir amb Jacint Codina, amb qui va afirmar tenir molta sintonia, quan ell va proposar de portar la universitat al Seminari de Vic, mentre que Codina optà per ampliar-la cap a ponent “la qual cosa segurament ha estat un encert”. Sobre la federació amb Manresa, Torrents afirmà que “el pacte federatiu ha estat fruit d’una nova manera d’entendre la territorialitat, de la qual cosa m’alegro”.Per acabar l’acte, l’alcaldessa de Vic va recomanar la lectura del llibre “per ser una història de vida, d’una passió, on es fa palesa la importància del lideratge per recuperar la Universitat”. També va afirmar “que el llibre ens deixa el deure de continuar teixint complicitats per fer d’aquesta universitat un referent del s. XXI”. Després de la publicació de Les raons de la Universitat (1993) i de Les Noves raons de la Universitat (2002), Torrents completa, amb aquest volum, una trilogia sobre el restabliment de la Universitat a Vic com a obra coral d'una generació.