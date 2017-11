Com serà la nova Biblioteca de Vic?

Les cinc plantes de la biblioteca Foto: Aj. de Vic

La distribució dels espais a cada planta - Al soterrani s'hi ubicarà un pàrquing amb 39 places i una àrea de magatzem amb capacitat per acollir diverses col·leccions locals de la ciutat.

- La planta semisoterrada comptarà amb sala d'actes i polivalent, zona multimèdia (Espai Lab), espai juvenil i despatxos de treball intern.

- A la planta baixa hi haurà un ampli vestíbul, l'espai dels diaris, la cafeteria-restaurant i la zona infantil.

- La primera planta acollirà aules de formació, quatre espais tancats per treballs en grup i fons general.

- La segona planta també tindrà sales de lectura (fons general), així com una terrassa exterior apta per activitats i una sala de lectura- mirador de la ciutat.

- El jardí serà l'espai central i totes les plantes de l'equipament hi miraran; un espai pensat per fer actes socials i culturals, a part de zona de lectura en temps de bonança.

La nova Biblioteca de Vic s'ubicarà al solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Vic, que té uns 4.000 m2. L'equipament amb forma d'ela comptarà amb cinc plantes, cadascuna destinada a usos diferents. L'entrada a la biblioteca serà per la banda del Passeig de la Generalitat.El jardí d'entrada farà un pendent suau, cosa que facilitarà l'accés a la planta baixa i a la planta semisoterrada. Per tant, l'equipament disposarà pràcticament de dues plantes baixes, que són les que tenen per norma general un ús més intensiu. La biblioteca estarà lliure de barreres arquitectòniques i també hi haurà un ascensor per facilitar la mobilitat dins l'edifici.Així ho va detallar Toni Casamor de l'estudi d'arquitectes BCQ, responsable de la construcció del nou edifici, en les sessions de presentació a la ciutadania del nou equipament el passat dilluns. Tal com explica l'Ajuntament de Vic en una nota, en aquesta trobada es va fer un retorn de les idees sorgides de la ciutadania per a incloure en la construcció de l'equipament i se'n van poder aportar de noves. Es preveu que es presenti el projecte executiu final d'obra pels volts de la Diada de Sant Jordi.Com ja s'havia anunciat, en la part davantera de l'edifici de la Biblioteca de Vic, on hi haurà el jardí, s'hi plantaran 11 arbres. Aquests seran batejats amb els noms de les persones que van perdre la vida en l'atemptat terrorista d'ETA del 1991. L'arquitecte Toni Casamor va afirmar que "l'emplaçament té una càrrega emocional que no es pot obviar, però també ha de servir d'element cohesionador entre els diferents barris de Vic".En aquest sentit, la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, va remarcar que "la nova biblioteca està pensada perquè doni servei a Vic però també a la resta de la comarca. Serà un punt de cohesió entre els dos històrics Vics". El riu, doncs, actuarà d'eix vertebrador de molts equipaments de la ciutat, com l'Atlàntida, les Adoberies o el nou equipament cultural. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Susagna Roura, va subratllar que en aquest nou equipament s'hi ubicaran usos municipals i es buscarà que tots els espais que contingui siguin polivalents perquè se'n pugui fer un ús intensiu.Pel que fa al disseny dels espais, Casamor va explicar que "s'han pres en consideració les peticions de la ciutadania pel que fa a la dimensió i a la distribució dels espais de la biblioteca, buscant la màxima comoditat dels usuaris. Les biblioteques ja no són magatzems de llibres, sinó que compleixen altres funcions, i s'ha tingut en compte en aquest disseny".D'altra banda, l'equipament es construirà seguint els estàndards més elevats de sostenibilitat. L'estratègia emprada en el disseny d'aquest edifici ha estat en primer lloc reduir la demanda energètica, en segon lloc la utilització de sistemes d'alta eficiència i en últim lloc l'aportació d'energies renovables amb l'objectiu final d'augmentar la seva autosuficiència energètica.Així, procurarà acostar-se als criteris dels edificis de consum pràcticament nuls. Durant tot el primer any de funcionament de l'equipament s'implantarà un sistema de gestió energètica que inclourà la creació d'indicadors de consum energètic, el seguiment energètic a partir del monitoratge d'aquests consums energètics, i la formació a usuaris i mantenidors.