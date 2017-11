El Gremi d'Hostaleria col·labora amb Càritas de Vic

Durant la signatura de l'acord entre les dues entitats Foto: Gremi Hostaleria

El Gremi d'Hostaleria d'Osona ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Arxiprestal de Vic . Els establiments agremiats tindran la possibilitat de col·laborar amb Càritas amb la compra de Cors Solidaris de xocolata que promociona l'entitat. La recaptació de la venda d'aquest producte serà íntegrament per Càritas.Els Cors Solidaris, amb la col·laboració d'El Xocolater de Taradell i confeccionat per dones ateses per Càritas, formen part d'una campanya que l'entitat donarà a conèixer aviat i que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre les desigualtats i demanar la implicació de la ciutadania, i d'augmentar el nombre de socis.