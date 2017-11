Oques Grasses s'acomiadaran dels escenaris fins al 2019 amb un concert a Barcelona el 23 de desembre

El grup Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris fins al 2019 amb un concert que tindrà lloc el proper 23 de desembre a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. Aquesta actuació posarà el colofó a la gira de cinc concerts en cinc ciutats diferents que la banda osonenca està duent a terme aquests mesos de novembre i desembre amb l'espectacle teatral i musical Meravellós desastre.Amb tot, l'actuació que es farà a Barcelona no té res a veure amb el muntatge que s'ha creat especialment per aquesta gira, sinó que serà el seu ja tradicional espectacle El dia de l'esperit xai. De fet, ja fa quatre anys que cada 23 de desembre Oques Grasses celebra amb molt èxit la seva particular festa de Nadal amb aquest muntatge. En aquesta ocasió el concert tindrà lloc a l'Antiga Fàbrica Damm, que compta amb un aforament de 3.000 persones.Segons informa la banda a través d'un comunicat, les entrades ja s'han posat a la venda a través del web oficial d'Oques Grasses i, en menys de 24 hores s'han venut 1.000 entrades. Els beneficis obtinguts aniran destinats a La Marató de TV3.Amb aquest concert, els osonencs s'acomiaden dels escenaris fins al 2019, any en què publicaran el seu quart disc. Aquesta primera etapa de carrera de la banda ha culminat amb 3 discos, 400 concerts i pràcticament 8.000.000 de reproduccions a Youtube.