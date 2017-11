Les Urgències de l'Hospital de Vic podran atendre 52 malalts, un 10% més que fins ara

Les noves instal·lacions de les Urgències de Vic Foto: Josep M. Montaner

Les obres a l'Àrea d'Urgències han suposat una inversió de 50.000 euros Foto: Josep M. Montaner

L' Hospital Universitari de Vic (HUV) atén cada any més de 60.000 urgències. La reforma de les instal·lacions que es posaran en marxa a partir de la matinada d'aquest dimecres han servit per adequar les àrees d'Urgències i d'Observació a les necessitats actuals i s'ha passat d'una atenció potencial a 47 malalts als 52, una xifra que representa un creixement del 10%. El director de l'Hospital Universitari de Vic, Rafael Toribio, ha assenyalat que l'objectiu principal és "agilitzar" les urgències hospitalàries.Actualment el temps d'espera a urgències a l'hospital de referència a Osona és de quatre hores. Entre d'altres, s'han millorat les instal·lacions i els equipaments bàsics, s'ha optimitzat la funcionalitat dels espais i s'ha guanyat en confort i seguretat. Les obres han durat dos mesos, durant els quals part de l'activitat d'Urgències s'ha dut a terme a les plantes 2 i 5 de l'hospital. La reforma estructural de l'edifici ha suposat una inversió de 500.000 euros, als quals s'hi hauran de sumar 300.000 euros més en equipament.Entre les millores introduïdes arran de la reforma destaca els nous box d'urgències, que ara seran més funcionals, amb nous capçals del llit o la instal·lació de portes corredisses. A més, els responsables han destacat com a molt positiu per les dinàmiques de treball i també per l'atenció als pacients el nou control assistencial central. Segons han explicat, dotarà de més facilitat de treball i millorarà la privacitat i la confidencialitat de la informació que es tracta en aquesta part de l'hospital.La cap de l'àrea d'Urgències, Laura Fernàndez, i la cap d'infermeria, Visi Garcia-Mota, seran les dues responsables directes de la nova àrea, que s'estrenen en el càrrec. La infermera Garcia-Mota ha destacat que amb les reformes també s'aconseguirà millorar el circuit de triatge dels malalts, amb nous espais d'espera, com el de pediatria, o l'atenció als pacients per millorar el seu control i reduir el temps d'assistència. Entre els nous espais també hi ha dos box de psiquiatria, un a l'àrea d'Urgències i un altre a l'àrea d'Observació.Per la seva banda, el director de l'Hospital, Rafael Toribio, ha destacat el sistema de monitorització centralitzat dels diferents box com una de les novetats més importants. Aquest sistema facilitarà als metges l'obtenció de dades d'una manera molt més àgil i sense haver d'entrar a cada box per fer el seguiment del pacient. Si fins ara només hi havia cinc box amb tecnologia que permetia la monitorització, ara n'hi haurà dotze.Una altra de les novetats és la sala de resolució, que consisteix en un espai amb butaques per a pacients que ja han estat visitats i esperen resultats. Aquesta sala ha de permetre alliberar els box de visita i agilitzar l'assistència. La infermera Garcia-Mota també ha destacat un canvi amb els acompanyants dels malalts. A partir d'ara cada pacient podrà tenir un únic acompanyant que li faci costat en tot moment, "d'aquesta manera els malalts mai se sentiran sols". Funcionarà a través d'un sistema de targeta que la família d'un mateix pacient es podrà anar intercanviant per poder estar al seu costat.A l'Hospital Universitari de Vic s'hi atenen cada any més de 60.000 urgències, entre primària i hospitalària (50-50), amb un flux continu de pacients les 24 hores del dia. Les instal·lacions d'Urgències es van inaugurar l'any 1996 i, per tant, portaven funcionant ininterrompudament durant 21 anys. El canvi en l'organització de l'atenció immediata a la comarca, els nous models de treball i la incorporació d'avenços tecnològics han empès cap a la necessitat de materialitzar una reforma que ha millorat entre el 60 i el 70% de les instal·lacions, que globalment ocupen uns 1.200 metres quadrats.La remodelació és una de les actuacions que s'emmarquen dins el Pla de millora d'Urgències del Consorci Hospitalari de Vic (CHV), un projecte que ha comptat amb la participació i la implicació de més de 100 professionals.