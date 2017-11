La UVic-UCC augmenta un 12% els matriculats, tot i la tendència general a la baixa

El rector, Jordi Montaña, durant la presentació Foto: Josep M. Montaner

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha tornat a augmentar aquest curs 2017-2018 un 9% el nombre de matriculats de nou accés en titulacions oficials i un 12% l'increment d'estudiants totals. Aquest és el tercer any que continua creixent la matriculació tot i que la tendència general a les universitats catalanes ha baixat (-5%). Ha passat de 7.286 a 8.174 alumnes.L'augment en alumnes de nou accés es deu sobretot a la incorporació del grau de Medicina a la federació. Sense tenir-ho en compte, l'increment de nou accés se situa a un 9% mentre que l'increment global a un 11%. Medicina és un dels nous graus de la UVic-UCC. Juntament amb Enginyeria de l'Automoció, s'han cobert totes les places.Les dades, les ha presentat aquest migdia el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, en una roda de premsa que s'ha celebrat en un dinar al Laboratori del Gust del Campus de Vic. Montaña ha remarcat que hi ha hagut "un creixement notable" i, per tant, s'ha consolidat la federació en els Campus Professional a Vic, Manresa, Olot i Granollers.En aquest sentit, el rector també ha destacat que els estudiants de nou accés dels màsters han crescut un 10%. En el cas de la UVic, de les 1.330 places ofertes a la universitat se n'han cobert el 80%. De la gran majoria de les matrícules, el 79% són de primera preferència.Un dels projectes estratègics que ha engegat aquest curs és, sense cap mena de dubte, la nova facultat de Medicina . Així ho explicava el director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Jaume Turró, remarcant que tot i la dificultat i la complexitat del projecte, s'ha aconseguit.El nou grau de Medicina ha arrencat amb 87 alumnes i una nota de tall d'11,7. Tal com explicava el director general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Joan Guanyabens, els estudis apliquen una metodologia innovadora basada en casos clínics. Per això, ha apuntat que el principal repte és tenir "molta proximitat amb la xarxa assistencial de la Catalunya Central", desplegant així "la màxima capacitat docent de la xarxa".D'altra banda, Guanyabens també ha apuntat que actualment s'està acabant el laboratori de dissecció, cosa que els obliga "a la posada en marxa del servei de donació de cossos per la ciència".El grau en Educació Infantil i Primària és de les carreres amb més experiència de la UVic. Enguany, però, ha tingut una davallada en la demanda. Tal com explicava el rector, la principal causa són els nous criteris d'accés per poder matricular-s'hi: les proves PAP.D'altra banda, la matrícula de CAFE ha crescut un 22%, "un èxit", deia el rector. La Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) representa el 35% del total de matrícula de nou accés.Aquest any és l'últim curs de Jordi Montaña com a rector. Montaña s'ha mostrat "feliç" per aquests vuit anys al capdavant de la institució i ha deixat clar que actuarà "fins l'últim dia com si fos el primer".El perfil dels alumnes de nou accés són bàsicament dones, un 59% respecte al 43% d'homes. Pel que fa a la procedència geogràfica, el 22% provenen d'Osona, el 7% de França, el 9% del Barcelonès i el 14% del Vallès Oriental.