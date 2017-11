Èxit de la primera jornada de portes obertes als centres de culte de Vic

Les portes obertes aquest cap de setmana a Vic Foto: Aj. de Vic

Aquest cap de setmana passat una quinzena de comunitats religioses de la ciutat de Vic han obert les portes dels seus centres de culte i, durant dues hores, hi han ofert alguna activitat. Tal com explica l' Ajuntament en una nota, els visitants dels centres han pogut gaudir de mostres de la pregària habitual que s’hi realitza, tastets de música i dansa, així com visites guiades als espais del centre.El regidor de Ciutadania i Igualtat, Josep-Ramon Soldevila, valora la resposta de la ciutadania com a “molt positiva” tenint en compte l’afluència de públic significativa a la primera convocatòria d’un esdeveniment d’aquestes característiques a la ciutat de Vic.L’Ajuntament de Vic ha editat llibret informatiu que recull les principals característiques de les confessions religioses presents a la ciutat, així com un mapa de la ciutat per a poder localitzar les comunitats i entitats religioses que es tenen detectades fins avui.A la jornada hi va participar les entitats i confessions religioses següents: African Muslims Cultural, Bisbat de Vic, Centre Cultural Islàmic, Christian Worship Center, Comunitat Musulmana de Vic, Consejo de los Cristianos de Ghana, Església Adventista de Vic, Església Bethel, Església evangèlica xinesa, Gurudwara Gura Teg Bahadur, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Pentecostal Unida en Europa, centre budista Karma Txöpel, Misión Evangélica Internacional “Un nuevo día” i Testimonis de Jehovà.