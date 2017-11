L’espectacle «Dansem per la Salut Mental», a punt per la seva tercera edició

L’espectacle Dansem per la Salut Mental arriba a la seva tercera edició. Aquest és l’encarregat de tancar aquest cap de setmana els actes que commemoren el Dia Mundial de la Salut Mental a Osona. L’activitat, organitzada per l’Associació Osona en Dansa i Osonament , compta amb la participació de 190 ballarins d’Osonament i de 13 escoles de dansa. Amb aquesta iniciativa, es pretén acostar l’àmbit de la salut mental a nous públics i donar-ne una visió més positiva.Per preparar l’espectacle, aquest any s’ha creat el taller Explor’Art, on s’han treballat tres disicplines artístiques –dansa, escriptura creativa i teatre- que formaran part de la representació. En aquest taller hi han participat 11 persones vinculades a Osonament i especialistes de les tres disciplines.Les escoles de dansa que hi participen són l’estudi de dansa Thaïs, Act'in estudi de dansa i teatre, Dancestudio Vic, Escola de ball Neus Gaja, Estudi 67, Gimnàs Bisaura, Samdance, TLS escola de dansa, Escola de dansa Laia Baulenas, Aula de dansa, Judit Hernández, Escola de ballet Ma Cinta, Anna Segalés.L’acte és aquest dissabte, 25 de novembre, a dos quarts de 6 de la tarda a l’Auditori Teatre de Calldetenes. Les entrades, de 5 euros, es poden adquirir al web de l’equipament . L’any passat, el festival va comptar amb un públic de 470 persones.

Compra les entrades