Traslladen la presó a uns metres de la plaça Major pel mercat

Aquest dimarts la plaça Major de Vic s’ha llevat amb l’habitual mercat, però sense la presó. Els organitzadors l’han traslladat a uns metres de la plaça, davant de la Casa Comella. El muntatge “Un poble empresonat”, impulsat per Òmnium ANC i CDR de la comarca, reclama la llibertat dels presos polítics: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carles Mundó, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Aquest dissabte va ser estrenada per Nandu Jubany i en Peyu La presó està feta d'un container transportable que fa 6 x 2,40 metres. Un passadís separa les dues cel·les. La intenció és que la presó estigui ocupada les 24 hores del dia fins que alliberin tots els presos polítics. Els voluntaris poden estar-hi, com a màxim, 4 hores i han de ser majors d'edat. La presó estarà fins al dia 10 de desembre a Vic, llavors anirà a Olot. Es preveu que volti arreu de Catalunya, sempre que hi hagi presos polítics.

