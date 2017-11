El curs en formatgeria artesana del Consorci del Lluçanès arrenca amb 14 alumnes, la majoria dones

El curs d'especialització en formatgeria artesana del Consorci del Lluçanès ja ha arribat a la 5a edició, la segona amb el nou model que permet als participants obtenir un títol de postgrau expedit per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ). El director tècnic del Consorci, Xavier Barniol ha destacat que el nou model és molt "profitós" perquè els ha donat molta flexibilitat per "adaptar" els continguts a la realitat del sector. Enguany han començat el curs un total de 14 persones, la gran majoria dones. Una de les professores de la formació, Rita Casals, ha destacat que la presència del món femení dins el sector no és nova, ja que la dona gaudeix d'una gran presència sobretot en àrees més organitzatives, "tot i que no té tanta visibilitat". De les 18 persones que van fer el curs l'any passat, dos terços han aconseguit feina en el sector formatger, i la meitat d'aquests han creat la seva pròpia empresa.El curs d'especialització en Formatgeria artesana ha començat aquest dilluns al Consorci del Lluçanès, ubicat a Olost, amb 14 alumnes d'arreu de Catalunya que assistiran a classe fins el proper 7 de febrer en una formació teòrica (230 hores) i pràctica (80 hores). El director tècnic del Consorci del Lluçanès, Xavier Barniol, ha explicat que una de les novetats d'enguany és la possibilitat de cursar 45 hores teòriques en línia. Barniol també ha destacat que des de l'any passat el curs l'expedeix la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (que dona un títol d'expert universitari a alumnes amb titulació universitària i un certificat d'especialització per a alumnes sense titulació universitària prèvia) i això els ha donat "molta flexibilitat" pel que fa a l'elaboració dels continguts, ja que ara els és molt més fàcil adaptar-los a la realitat del sector.Una de les coordinadores i professora del curs, Rita Casals, ha explicat que s'intenta donar als alumnes una visió "molt realista" del sector. Perquè treballar en el món de la formatgeria artesana "no és fàcil" i s'intenta que els alumnes siguin "conscients" dels problemes que es trobaran. "Això fa que surtin molt mentalitzats", ha destacat. Pel que fa als continguts del curs, els alumnes aprendran sobre la recepció i l'emmagatzematge de la llet i matèries primeres, els tractaments previs que cal aplicar a la llet, els processos bàsics d'elaboració de formatges i la maduració i envasament del producte final.D'altra banda, Casals també ha assenyalat que en l'actualitat el sector formatger artesà al país està "bastant saturat" i per això és molt important que aquells que s'hi vulguin fer un lloc busquin l'especialització. "S'ha de treballar buscant línies de negoci molt concretes i acotades", ha puntualitzat la professora. "No és fàcil, en absolut", i també cal tenir en compte aspectes com per exemple que el consum de llet de vaca està baixant, fins i tot en el darrer any ha baixat el consum de iogurt.Rita Casals veu "casual" el fet que enguany hi hagi més dones que homes que cursaran el curs. Si bé el nivell de visualització de la dona en el sector agrari és força baix, "això no significa que no hi siguin", ha destacat la professora. De fet, ha explicat, "tota la gestió la porta la dona, els tràmits, i també el poder de decisió". "Potser no són a la sala de munyir i donant menjar als animals, però les dones tenen un paper important", ha assenyalat.Amb aquesta edició, en total hauran passat pels cursos una setantena d'estudiants. Xavier Barniol ha explicat que el curs segueix una línia per enfortir la producció local i de proximitat, però també obre les portes a crear ocupació al sector agrari i ramader del Lluçanès.