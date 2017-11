El nombre de candidatures per al 21-D augmenta respecte del 2015 i arriba a les 17

Un dels partits que ha nascut recentment, liderat pel fins ara diputat no adscrit i exdirigent de CDC, Germà Gordó, i que ha rebut el nom de "Convergents" és una d’aquestes formacions que només es presenta a Barcelona. Teresa Pitarch i el propi Gordó encapçalen la llista, que no ha pogut presentar-se a cap de les altres tres circumscripcions.



Al seu costat hi ha partits que sí tenen llista a tota Catalunya i que també són clàssics de les convocatòries electorals però no han aconseguit mai obtenir escons al Parlament. Es tracta dels animalistes i ecologistes del PACMA (Partit Animalista Contra el Maltractament Animal); la formació altermundista Per Un Món Més Just (PU M+J); o Recortes Cero-Grupo Verde, que a més de les seves habituals reivindicacions en favor de les polítiques socials i els serveis públics, darrerament s’han significat de forma contundent contra el procés independentista.



Dues sigles noves que també presenten candidatura a les quatre circumscripcions són Diàleg Republicà, de la que es fa complicat obtenir informació seva a través de la xarxa; i Ciudadanos Libres Unidos (Cilus), una formació d’àmbit estatal, contrària al sistema clàssic de partits, de caràcter centralista i contrari a les reivindicacions dels nacionalismes territorials.



Quatre paperetes més apareixeran a les paperetes del 21-D, tot i que només a la demarcació de Barcelona. D’una banda, Unidos y Socialistas por la Democracia, un partit que propugna “l’esquerra sense nacionalismes” i d’àmbit espanyol; de l’altra, tres formacions d’extrema o de marcat caràcter ultracatòlic, com Democracia Nacional, La Familia Paz y Libertad i Familia y Vida.



Respecte de les passades eleccions del 27-S de 2015, només Guanyem Catalunya-Ganemos ha desaparegut, sense repetir en aquests comicis i sense haver-se convertit en una sigla nova.

Les eleccions del 21 de desembre oferiran als ciutadans més paperetes per triar que els darrers comicis al Parlament del 27 de setembre de 2015. En total, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat fins a disset candidatures proclamades que es presenten el proper 21-D, set més de les que hi va haver a les darreres eleccions. D’una banda, hi ha els set partits que actualment ja tenen representació parlamentària –ERC, JUNTSxCAT, Cs, PSC, Catalunya en Comú-Podem, PPC i CUP- i que són hereus dels sis grups parlamentaris que hi havia al Parlament en aquesta legislatura –JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP. Però més enllà d’aquestes formacions majoritàries, hi ha fins a deu llistes més que també concorren en aquestes eleccions, tot i que la meitat d’elles només presenten candidatura a la circumscripció de Barcelona.