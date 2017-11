Pep Bassas, campió del Volant RACC 2017: «És un somni, encara ho estem paint»

Entrevistem al flamant campió del Volant RACC Trofeo Mavisa, el jove pilot de Seva Pep Bassas. Juntament amb el seu copilot Manel Muñoz han acabat cinquens en la categoria al Ral·li 2000 Viratges. Suficient per pujar al graó més alt del podi de la copa de promoció més important de Catalunya.



- Primer de tot, moltes felicitats! Que se sent després d'aconseguir l'objectiu per què portes treballant tant de temps?



- Molt d'orgull de tots els que formen part d'aquest equip: mecànics, família, copilot... És un somni per molts dels pilots d'aquí a Catalunya. Encara ho estem paint.



- Com encaràveu el Ral·li 2000 Viratges? Era una prova que t'ho podia donar tot.



- Sortíem a córrer amb rapidesa però sense arriscar, era un ral·li molt important per nosaltres, però si surts molt a poc a poc, no estàs del tot concentrat. El ral·li en sí se'ns va fer molt llarg, com bé dius era un ral·li en que podíem assolir el Volant RACC, la veritat és que es va fer més difícil per ser un ral·li a mig gas que no sortint "a tope" que és com em sento més còmode!



- Tot i la incomoditat que podia representar sortir amb cautela, heu fet els deures i aconseguint el 5è lloc us heu emportat el campionat. Encara que sembli fàcil, no ho ha estat, oi? Sobretot al principi de l'any.



- La gent veu els resultats de les carreres: 7 primers llocs, un segon lloc i el cinquè de dissabte. Són victòries molt treballades, fent les coses ben fetes, les passades reglamentàries! I treballant molt fort.



- Ets el que millor partit ha tret dels nous Peugeot 208. Com s'han portat?



- És un cotxe molt noble. Amb la terra es comporta molt bé, i té un xassís molt agraït, però perquè la copa de promoció del Volant RACC surti més econòmica hem de córrer amb neumàtics de carrer, i era el que feia que no poguéssim aprofitar al 100% el 208. La veritat, un cotxe molt noble!



- I ara ve la pregunta que et deu estar fent tothom. L'any que ve, què?



- [Riu] La veritat és que encara no n'hem parlat, però he sentit alguna veu per darrere, el plantejament és anar a fer la Beca Júnior R2 del Nacional, però hem de fer alguna reunió i parlar bé aquest nou projecte!



- Quin és el teu objectiu a llarg termini? Què vol ser en Pep Bassas de gran?



- El meu objectiu a llarg termini és anar evolucionant i aprenent com a pilot. No et dic fins on vull arribar, perquè és una cosa que ja se suposa, falta treballar molt i tenir els mitjans per poder ser-hi. De gran no sé el que vull ser, el que em presenti el destí, ara de moment estem a l'escola de conducció d'Audi Driving Experience i fent de mecànic a Seat Sport.



- Per la gent que no coneix el món dels ral·lis, potser impacta veure que el campió de la copa de promoció més important de casa nostra ha de treballar entre setmana per viure. Com veus el panorama del campionat pels pròxims anys?



- Bé la veritat és que si vols triomfar amb un esport com és el món del ral·li és molt important sempre tocar de peus a terra. I aquest món és un món molt car, és a dir, els diners que puguis arribar a trobar amb patrocinadors no els pots fer servir per viure tu la vida, els has d'utilitzar per a les carreres, entrenaments, modificacions de cotxe... És a dir que has de seguir treballant i trobant el temps de sota les pedres per poder córrer. També et dic que jo no m'ho prenc com un hobby, que és el que diu la gent, sinó que m'ho prenc com una feina que s'ha de fer molt ben feta. La veritat que el panorama el veig bé, però que és un esport com he dit abans molt difícil i molt car. Tots hi hem de posar el nostre granet de sorra per poder pujar aquesta disciplina en el lloc on li correspon estar.



- Pep, molt agraïts de compartir amb tu, en forma d'entrevista, la vostra primera gran fita dins el món dels ral·lis. Esperem que en vinguin moltes més!



- Gràcies a vosaltres per ajudar a donar-nos visibilitat.