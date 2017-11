Els bisbes Abat Oliba, Veyan i Torras i Bages, eix central de les noves visites a la Catedral de Vic

Les visites guiades a la Catedral de Vic "El bisbe i la seva catedral" tindran com a eix conductor les figures del Bisbe i Abat Oliba, el Bisbe Francesc de Veyan i el Bisbe Josep Torras i Bages. Aquest dissabte, 25 de novembre, el gestor cultural i especialista en religiositat popular Joan Arimany guiarà la primera visita, “Oliba i la gran catedral romànica”. L'expert farà especial incidència en alguns dels elements que es conserven d'aquella construcció com la cripta, el campanar romànic o els fonaments de Santa Maria la Rodona. Els guiatges, que formen part del projecte Episcopus i compten amb la col·laboració de Catalonia Sacra, són gratuïts amb inscripció prèvia i comencen els dissabtes a dos quarts de dotze del migdia.La segona de les visites, titulada “Veyan i la nova catedral de Sant Pere de Vic”, es farà dissabte 2 de desembre. El secretari de la comissió de Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, Dani Font, guiarà una visita que permetrà conèixer la "nova catedral", construïda per substituir la catedral romànica. La visita farà parada a la façana de Sant Pere, la capella del Pilar, les voltes de la Catedral o la sala Sínodes del Palau Episcopal.Dissabte dia 16 de desembre es farà la visita “Torras i Bages i la decoració de Josep Maria Sert”, guiada per Miquel Illa-Català, especialista en les seves pintures. El guia farà incís tant en les transformacions que va tenir la catedral en aquest període com sobretot en les pintures murals, els diferents projectes de l'artista, i el seu procés de creació.Les visites s'emmarquen dins el projecte Episcopus, una iniciativa que busca impacte cultural, arquitectònic, educatiu, religiós i social, que parteix de quatre efemèrides que coincideixen en el temps: els 1.500 anys del primer bisbe conegut del bisbat, el Bisbe Cindi; els 1.000 anys de l'inici de l'Episcopat del Bisbe Oliba; els 200 anys de la mort del Bisbe Veyan Mola i els 100 anys de la mort del bisbe Torras i Bages.