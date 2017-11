L'escola Quatre Vents de Manlleu inicia un projecte per fomentar el cooperativisme

Alumnes de 5è elaborant el seu projecte Foto: Aj. de Manlleu

L’Escola Quatre Vents ha iniciat aquest mes de novembre el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola. L'objectiu del projecte és fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària per desenvolupar valors, hàbits i habilitats que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals.Tal com explica l’Ajuntament de Manlleu en una nota, per a desenvolupar-lo, s’aposta pel cooperativisme com a filosofia empresarial, per ser un model de gestió democràtica, participativa i en el qual la responsabilitat social és un criteri rector de l'activitat econòmica.Durant el curs, l'alumnat (en aquest cas de cinquè de primària) crea, gestiona i tanca una cooperativa, procés que comporta constituir l'empresa, escollir el producte, dissenyar la imatge corporativa, fer difusió i comunicació del projecte, produir i vendre en un mercat local, aportar part dels beneficis a projectes d'interès social i avaluar la feina feta.D’aquesta manera es treballa una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç i que les persones puguin aconseguir el seu ple desenvolupament personal, social i professional.En un context creatiu i lúdic, els infants desenvolupen capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal i, alhora, al mantenir contacte amb entitats i empreses del territori, l'escola s'integra a l'entorn.El projecte, que es desenvolupa des de l’any 2011 a diferents municipis de la província, està impulsat per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i la d'Educació de la Diputació de Barcelona, i compta amb la participació de l’Ajuntament de Manlleu a través de l’àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica i l’Escola Quatre Vents.