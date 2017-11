Investiguen tres robatoris a Sant Julià de Vilatorta en un dia

Els Mossos d'Esquadra estan investigant tres robatoris que es van produir aquest dissabte a Sant Julià de Vilatorta en poques hores de diferència. En tots tres casos es van emportar diners, joies i roba. Tot apunta que es tracta de la mateixa banda perquè es van produir en poc temps, però els Mossos d'Esquadra no descarten que puguin ser casos aïllats.



Els agents van rebre el primer avís al voltant de les 7 del vespre. Els lladres van entrar per una finestra de la primera casa. En el segon robatori, amb avís a Mossos al voltant de les 22.20, van accedir a una casa adossada fent palanca a la porta principal. En el tercer, una hora més tard, van accedir-hi forçant una porta interior del jardí. La primera i la tercera casa estan a prop, mentre que la segona es troba al centre de la població.



L'endemà també es va produir un robatori a Folgueroles. En aquest cas, però, es tractava d'una segona residència i els propietaris no van trobar a faltar objectes d'alt valor. Aquests robatoris se sumen als que hi va haver fa setmanes en cases properes a la C-17, com Gurb, les Masies de Voltregà, Sant Martí de Centelles, Seva i Orís.