Homenatge a Carles Mundó de la Unió Excursionista de Vic

També es va poder escriure cartes per a Mundó Foto: Josep M. Montaner

Durant l'homenatge a Mundó Foto: Josep M. Montaner

Un altre homenatge per a Carles Mundó. Aquest diumenge la secció d'orientació de la Unió Excursionista de Vic va organitzar l'última prova de la Copa Catalana d'Orientació el 2017 (a Gurb) amb un record especial pel fins ara conseller de Justícia. Precisament Mundó ésl veí de Gurb i un dels socis de l'entitat.Durant l'acte, es van llegir diferents manifestos per part de la família i l'alcalde de Gurb, Joan Roca. Com a acte simbòlic es va inscriure a Mundó amb el dorsal número 1, ja que en anteriors edicions havia participat a la cursa. També se li van poder escriure cartes.