JARC demana a la Generalitat que acceleri els tràmits d'obertura de les plantes de purins actualment tancades

La sectorial del porcí de JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) demana a la Generalitat que acceleri els tràmits d'obertura de les plantes de purins actualment tancades després que el Tribunal Suprem hagi declarat nul·la la decisió del ministeri d'Energia de limitar només a plantes de fins a quinze anys d'antiguitat el pagament de primes per generar electricitat. Segons JARC, la interlocutòria del passat 8 de novembre restableix el termini de 25 anys i això permet reobrir totes les plantes catalanes que van haver de tancar el 2014 per la retallada de l'Estat a les energies renovables i la cogeneració. En el cas d’Osona obre les portes a poder reobrir plantes com de l'Esquirol i les Masies de Voltregà que gestiona l'empresa Ignis Energía.



En aquest sentit, JARC demana a l'administració catalana que agilitzi els tràmits necessaris per reobrir totes les instal·lacions el més aviat possible, donant així el màxim d'opcions als ramaders per al tractament de les dejeccions ramaderes.



D'altra banda, l'entitat considera que els anys que les plantes han hagut d'estar tancades per la retallada estatal, no haurien de computar dins els vint-i-cinc anys de vida útil establerts per la normativa inicial, finalment restablerta.



L'any 2014, quan es van haver de tancar les plantes, l'organització agrària catalana es va negar amb contundència a la decisió de l'estat espanyol, organitzant manifestacions a Madrid i Catalunya, mentre mantenia reunions amb els representants del ministeri d'Energia i d’Agricultura per intentar revertir una situació que perjudicava enormement als ramaders de porcí de Catalunya.



Finalment, JARC valora molt positivament la sentència del Tribunal Suprem, i es compromet a continuar treballant perquè, en el mínim temps possible, estiguin obertes totes les plantes de purins de Catalunya.