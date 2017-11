Les cares d'Osona a les eleccions del 21-D

Marta Rovira. Foto: Adrià Costa

El secretari general d'UDC, Ramon Espadaler, en roda de premsa aquest dilluns Foto: ACN

Asun Martínez, en una imatge d'arxiu Foto: José Gutiérrez

Anna Erra, en una imatge d'arxiu Foto: Josep M. Montaner

Una vintena d'osonencs estan repartits en les principals llistes -per Barcelona- de les eleccions del 21 de desembre. On hi ha més presència osonenca és a la CUP-CC amb sis persones d'Osona, seguit de Junts per Catalunya (5), Esquerra Republicana de Catalunya (4), Partit Socialista de Catalunya (3), Catalunya en Comú (1) i Partit Popular de Catalunya (1).De totes maneres, ERC i el PSC són els partits on els osonencs ocupen primeres posicions. En el cas dels republicans, Marta Rovira ocupa la 2a posició i també ha estat assenyalada, per Oriol Junqueras, com a futura presidenta de la Generalitat de Catalunya . Carles Mundó ocupa la 5a posició, tot i ser un dels consellers empresonats. Completen la llista Marc Tienda de les JERC (69) i l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega (75).D'altra banda, en el PSC, Ramon Espadaler, exdirigent d'Unió, ocupa la 3a posició per eixamplar "l'espai de centre" . El vigatà forma part de l'aliança electoral entre la seva formació Units per Avançar i els socialistes. A unes posicions més avall de la candidatura (12a), hi ha la regidora a l'Ajuntament de Manlleu, Marta Moreta. La primera secretària del PSC Vic, Carme Tena ocupa el número 56.Pel que fa a Catalunya en Comú, Marc Parés ocupa la 9a posició. El professor del departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser regidor a l'Ajuntament del Figaró i actualment està establert a Vic. On també només hi ha un osonenc és en la llista del Partit Popular: Jesús Cañas, president del partit a la comarca, ocupa la 57a posició.La candidatura de la CUP és on hi ha més presència osonenca. Tot i això, la primera que es troba és a la 21a posició: Asun Martínez. L'advocada vigatana està vinculada a la formació de Capgirem Vic. La segueix Montse Castañé (22a), de la plataforma de Càrnies en Lluita; Pere Freixa (35) i Carla Dinarès (52).La CUP també incorpora la regidora a l'Ajuntament de Torelló Elena Crespi (54) i Joan Coma (54), també regidor a Vic i investigat per incitació a la sedició.En la candidatura de Puigdemont no hi ha gaire pes del PDECat. Entre aquests, però, hi destaca l'alcaldessa de Vic, Anna Erra . Ocupa la 21a posició a la llista, per Barcelona, de Junts per Catalunya. De fet, Erra és la primera osonenca que apareix en la candidatura. L'alcaldessa de Vic està en un lloc de sortida, però donades les circumstàncies excepcionals (amb candidats a la presó) podria arribar a ocupar un escó.A la llista també hi ha els independents el vigatà Josep Puig (24); Núria Guillaumes (31) de l'ANC; l'articulista Mariona Isern (75); la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC, Marina Geli (81); i Pilarín Bayés en la penúltima posició (84).