La granja Sant Martí guanya per quart any consecutiu el Porc d'Or a la Màxima Productivitat

La granja Sant Martí va guanyar altres guardons. Foto: Premis Porc d'Or

La granja Sant Martí (Pinsos Grau S.A) va tornar a triomfar als Premis Porc d'Or celebrats aquest divendres a Segòvia. Per quart any consecutiu, l’explotació de Sant Martí de Centelles es va endur el guardó a la màxima productivitat. L’índex se situa a 37,86 garrins deslletats per truja i any.Aquesta xifra també bat el seu propi rècord de productivitat. L’any passat va ser de 37,26 ; el 2015 , de 35,82; i el 2014 , de 34,78. En el certamen, l’explotació també es va endur dos Porc d’Or: un d’or a la categoria de productivitat numèrica i un de bronze a la categoria taxa de parts.De la cinquantena de premis Porc d’Or, també n’hi va haver més de la comarca d’Osona. La granja Espadaler (Pinsos Sant Antoni) de Sant Quirze de Besora se’n va endur tres; El Serrat (Pinsos Sant Antoni) de Sant Boi de Lluçanès i la Farigoleta de Calldetenes, un cadascun.