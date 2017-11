Lleïr Pladevall i Berta Rodríguez, primers a la 38a Caminada Rupit-Taradell

Lleïr Pladevall i Berta Rodríguez han estat els guanyadors de la 38a Rupit-Taradell, una caminada popular no competitiva de 43,5 km que organitza el Centre Excursionista de Taradell amb l'objectiu de fer conèixer una part de l’entorn de les Guilleries i d'Osona. La cursa va començar l'any 1980 amb 41 corredors i enguany ha assolit la xifra de 1.065 participants, un dels quals, el taradellenc Pere Casadevall, ha acabat 37 de les 38 edicions ja fetes.

els participants poden gaudir de paisatges increïbles, amb espectaculars vistes als cingles de Tavertet. Foto: Josep Maria Montaner.

HomesLleïr Pladevall 04:02:56Jord Aguilera 04:11:24Bernat Mora 04:13:54DonesBerta Rodriguez 05:11:32Clara Madrid 05:21:54Júlia Molero 05:43:06Podeu veure els resultats en aquest vincle Durant el recorregut s’ha de superar un desnivell acumulat de 2.800 metres, amb una alçada màxima de 1.089 i una de mínima de 431 metres. Els participants passen pel Pantà de Sau, recorren per damunt tota la presa, i enfilen cap al Salt de la Minyona (un altre dels punts més bells), un mirador de tot el Collsacabra. També s’arriba fins al castell de Sant Llorenç del Munt i es baixa fins a Sant Julià de Vilatorta, on s’acostuma a fer l’entrepà del dinar.Els últims quilòmetres, els que es fan més llargs, passen pel Santuari de Puiglagulla i el Coll de Mansa per acabar baixant cap a Taradell. Durant els més de 43 quilòmetres de la caminada, que enllacen el poble de Rupit amb Taradell, els participants poden gaudir de paisatges increïbles, amb espectaculars vistes als cingles de Tavertet.El 23 de novembre de 1980 41 persones van realitzar la caminada, però en sentit contrari. Ho van fer sortint de Taradell per arribar a Rupit. El motiu va ser seguir l’itinerari GR-2, que s’havia inaugurat el juny d’aquell any.A partir de llavors, es va organitzar la caminada, sota la batuta del Centre Excursionista de Taradell (CET), en el sentit que es realitza actualment. En els tres primers anys tan sols unes desenes de participants la realitzaven i alguns es quedaven a dinar pel camí. Sempre es feia al mes de novembre, tot i que la segona edició va tenir lloc el 4 d’octubre. Actualment, té lloc la tercera setmana de novembre.