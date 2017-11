«Dessine-moi un chamois», Flor de Neu d'Or al Festival de Cinema de Muntanya

Santi Vivet, alcalde de Torelló, juntament amb el director de 'Dessine-moi un chamin', Erik Lapied, y el seu net –alhora, protagonista de la pel·lícula–, Colin Abel, en el moment de rebre el premi. Foto: @torellomountain

Autoritats i premiats, en el moment final de la sessió de clausura. Foto: @torellomountain

Dessine-moi un chamois és la gran guanyadora del 35è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló . La producció francesa d'Anne, Erik i Véronique Lapied s'ha endut el Gran Premi Vila de Torelló i Flor de Neu d'Or per segona vegada.La pel·lícula protagonitzada per Colin Abel –fill de Véronique– narra de quina manera aquest jove de 9 anys fa una gran immersió a la muntanya. El Grand Paradís es converteix en una escola on aprèn a respectar la natura, a fer-se discret i a conviure amb els animals. Tot això, gràcies a la saviesa del seus avis –Erik i Anne–, que acumulen ja una llarga trajectòria com a cineastes especialitzats.A banda de la Flor de Neu d'Or, el jurat ha premiat Dessine-moi un chamois –de la secció de Natura i Muntanya– amb dos guardons més: el premi FEEC. i Flor de Neu de Plata a la millor Fotografia, i el premi Boreal i Flor de Neu de Plata al millor Guió. Avi i nét, director i protagonista, han pujat dalt de l'escenari del teatre Cirvianum per recollir els tres guardons de la 35a edició.El segon premi d’aquesta edició ha estat per Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca. La pel·lícula que firmen els argentins Cristián Harbaruk i Guillermo Glass ha guanyat el premi BBVA i Flor de Neu de Plata al millor film de Muntanya. La mort d'un dels companys dels dos realitzadors durant l'ascens al Dhaulagiri el 2008 va fer que les gravacions quedessin en un calaix. Vuit anys després, Glass va decidir fer el pas de documentar un segon viatge per trobar resposta a totes aquelles preguntes que arrossegava des de l'incident.El tercer film premiat és Blocheads , del britànic Alastair Lee, que s'ha emportat el premi Grandvalira i Flor de Neu de Plata a la millor pel·lícula d'Esports de Muntanya. Pel que fa el premi al millor film de Cultura de Muntanya i Flor de Neu de Plata ha anat a mans del belga Pieter Van Eecke, per Samuel in the clouds . La pel·lícula demostra de quina manera les geleres de Bolívia estan en ràpida regressió a través de la mirada del Samuel, l'encarregat del telefèric del Chacaltaya, a La Paz.El premi FEDME. especial del Jurat i Flor de Neu de Plata ha estat per Dirtbag: the legend of Fred Beckey . Per votació popular, el públic de la sessió +Xtrem ha atorgat el premi Cervesa del Montseny i Flor de Neu de Plata a 'The eyes of God' , de l'alemany Olaf Obsommer i, finalment, la pel·lícula de l'aragonès Martín Campoy, 'Ara salvaje' , ha guanyat el premi Mountain Wilderness al millor film que ressalta la defensa dels espais naturals.Durant la gala també s'ha reconegut a Xavier Maduell i Iván Torres amb el Premi Periodisme –tant en premsa escrita com d'Internet– per l'article Vèrtex 50 anys i entrevista amb Carles Albesa, publicat a la revista Vèrtex i al portal FEEC.cat