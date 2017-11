En Peyu i el cuiner Nandu Jubany estrenen la presó instal·lada a la plaça Major de Vic

Deu figures per cadascun dels presos Foto: Adrià Costa

Les cel·les tenen un calendari amb els dies d'empresonament Foto: Adrià Costa

En Peyu escrivint al quadern que hi ha a la cel·la Foto: Adrià Costa

Desenes de persones s'han aplegat al voltant de la performance Foto: Albert Alemany

Un llit, una tauleta i molts barrots. Aquest dissabte a la tarda han instal·lat una presó al mig de la plaça Major de Vic. No és una presó convencional, ja que els presos -els primers han estat l'humorista Peyu i el cuiner Nandu Jubany- entren voluntàriament i poden sortir-ne quan vulguin. Una presó per reclamar la llibertat dels presos polítics: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carles Mundó, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. De fet, 10 siluetes de color negre amb el seu nom estan a sobre d'aquestes cel·les.La presó està feta d'un container transportable que fa 6 x 2,40 metres. Un passadís separa les dues cel·les. La intenció és que la presó estigui ocupada les 24 hores del dia fins que alliberin tots els presos polítics. Els voluntaris poden estar-hi, com a màxim, 4 hores i han de ser majors d'edat. Aquesta performance "Un poble empresonat" està impulsada per Òmnium ANC i els CDR de la comarca. La presó estarà fins al dia 10 de desembre a Vic, llavors anirà a Olot. Es preveu que volti arreu de Catalunya, sempre que hi hagi presos polítics.Marc Sardà, portaveu d'Òmnium Osona, ha remarcat que amb aquesta acció "es vol fer públic que no volem normalitzar que hi hagi 10 persones en ple segle XXI a la presó per motius polítics". "Si els empresonen a ells, ens empresoneu a nosaltres", ha remarcat. D'altra banda, Sardà apunta que d'aquesta manera la gent "pot experimentar una miqueta el que estan passant ells".Sardà ha explicat que actualment hi ha uns 160 inscrits. "En necessitem moltes més per mantenir els torns ininterromputs a les dues cel·les". Sardà reconeix que les hores que costa més d'omplir són les de nit per això recomana que s'hi estiguin quatre hores "pels presos". "Alguns hi són des de fa 33 dies i nosaltres i passarem unes hores" ha sentenciat. Les inscripcions segueixen obertes . L'organitzador ha remarcat que "la seguretat és màxima". Cada pres té la seva clau i pot sortir quan vulgui i, a més, hi ha un barrot "de mentida" en cas que el reclús vulgui sortir.Els primers presos han estat l'humorista Peyu i el cuiner Nandu Jubany. Han entrat a les 5 de la tarda i s'hi han estat una hora. Precisament, ells dos han estat els encarregats d'encetar el quadern on es recolliran les sensacions de cadascun de les persones que passin per la presó.En Peyu explicava que l'acció "ens permet recordar diàriament que s'estan cometent barbaritats molt grans i una d'elles és empresonar gent per pensar diferent". Per la seva banda, Nandu Jubany ha remarcat que és bona manera perquè se'n segueixi parlant i sobretot "que vegin que hi ha molta gent a fora que estem amb ells".Els dos osonencs apuntaven que ells han estat a la presó en una hora molt concorreguda. Segurament els que hi passin més hores sobretot durant la matinada, es podran apropar, encara que sigui una mica, a les situacions de Sànchez, Cuixart, Mundó, Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn, Bassa i Borràs.