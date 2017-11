Acord entre la UVic i el Bisbat de Vic per a l'organització del Congrés Internacional Episcopus

El rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) Jordi Montaña i el bisbe de Vic Romà Casanova han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per a l'organització conjunta del Congrés Internacional i multidisciplinar " Episcopus . La diòcesi de Vic i l'Església a Catalunya en el context europeu", que tindrà lloc del 29 de novembre a l'1 de desembre de 2017, adreçat a investigadors i grups de recerca.A dues setmanes de l'inici del Congrés ja hi ha inscrites 30 persones d'arreu del món, una xifra molt elevada donades les característiques del Congrés i el seu alt nivell de continguts. Romà Casanova comenta que "en una societat com l'actual en què prevalen els temes de caràcter científic o econòmic, per al Bisbat era una fita arribar a treballar amb la Universitat en l'organització d'aquest Congrés que vol promoure el bagatge cultural i literari d'una institució que es remunta a 1.000 anys d'història". Coincidint amb les paraules de Romà Casanova, el rector Jordi Montaña afegeix que "precisament perquè la UVic és una universitat generalista i jove però d'arrels antigues, creiem important potenciar l'àrea d'humanitat i apostar per la innovació però sense obviar la tradició".El Congrés té com a finalitat principal reunir els investigadors de Catalunya i d'arreu interessats en els diferents aspectes de la història del Bisbat de Vic, amb vista a l'establiment d'un coneixement global i sintètic sobre l'aportació de la Diòcesi de Vic a la història de l'Església i de Catalunya. El Congrés s'estructura en quatre àrees de coneixement repartides en "Societat i política", "Art i patrimoni", "Pensament i educació" i "Llengua i literatura".Per a l'organització del Congrés s'han establert també una secretaria científica encapçalada per Carme Sanmartí, professora emèrita de la UVic, i Marc Sureda, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, així com un comitè científic que supervisa l'estructura científica del Congrés i un comitè organitzador encarregat de la gestió dels aspectes organitzatius. També es preveu editar un llibre científic amb el contingut de les contribucions al Congrés, en edició digital convertible en paper.La inauguració tindrà lloc el dimecres 29 de novembre a la Sala Sínodes del Palau Episcopal. Les ponències han estat encomanades a especialistes de referència en diferents matèries de l'interès del simposi, entre els quals destaquen Paul Freedman de la Universitat de Yale, Mn. Antoni Pladevall, Ramon Ordeig, Imma Ollich, Josep Moran o Carlos Alberto Moreira Azevedo, bisbe membre del Consell Pontifici per a la Cultura de la Santa Seu, delegat del seu president Card. Gianfranco Ravasi.El Congrés compta amb la col·laboració de diferents entitats dels àmbits eclesiàstic, català i del territori diocesà: Consell Pontifici per a la Cultura de la Santa Seu, Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Afers Religiosos, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Vic, Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, Museu Episcopal de Vic, Centre d'Estudis Comarcals de Ripoll, Patronat d'Estudis Osonencs, Centre d'Estudis del Bages, Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris de la UVic, Societat Verdaguer, Societat Catalana de Filosofia (IEC), Societat Catalana d'Estudis Litúrgics (IEC), Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana (IEC), Societat Catalana d'Estudis Històrics (IEC) i l'Associació Cultural Modilianum.Aquest Congrés s'emmarca dins el projecte Episcopus que lidera el Bisbat de Vic per a commemorar els aniversaris de quatre bisbes fonamentals per a la història de la diòcesi de Vic i de Catalunya: Cinidi (516), Oliba (1018-1046), Veyan (1784-1815) i Torras i Bages (1899-1916).