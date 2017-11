La 38a caminada Rupit-Taradell acull aquest diumenge un miler d'inscrits

La caminada Rupit-Taradell és una prova no competitiva –que organitza el Centre Excursionista de Taradell des de fa 38 anys–, oberta a tothom que estigui preparat per a fer-la i que té per objectiu fer conèixer una part de l’entorn de les Guilleries i Osona. Sempre es fa el tercer diumenge de novembre, així que aquest diumenge 19 de novembre n'és el dia. Cal estar degudament preparat per fer aquesta caminada, encara que no sigui competitiva.Prova de la popularitat de la cursa és la quantitat d'inscrits que aplega: 1.071 en data d'aquest dijous , en què es van tancar definitivament les inscripcions. La sortida es farà entre 2/4 de 7 i 2/4 de 8 del matí de Rupit (pont de fusta). Per anar a Rupit hi haurà un servei d’autocars que sortiran a partir de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 7 del matí de davant de l’església de Taradell.Podeu veure el recorregut de 43,5 quilòmetres en aquest vincle: → Vegeu el recorregut . La cursa arriba a un desnivell acumulat de 2.800 m i una altura màxima de 1.089 m,i comptarà amb 6 controls de pas i 8 avituallaments.