Anna Erra, a la llista de Puigdemont

L'alcaldessa de Vic s'ha mostrat en reiterades ocasions al costat de Puigdemont. De fet, va ser una de les alcaldesses que va viatjar a Brussel·les per donar suport als membres de l'executiu català, amb dos-cents batlles més. En un tuit, Erra dona les gràcies a Puigdemont "per la confiança" i remarca que està al costat "del nostre legítim President i govern fins al final". Gràcies President @KRLS Puigdemont per la confiança. Estarem #JuntsxCatalunya, per la restitució del govern el proper #21D. Al costat del nostre legítim President i govern fins al final https://t.co/boJnm1T9kn — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 17 de novembre de 2017 Incorporació osonenca a la llista de Puigdemont. Tot i que el fins ara president ha minimitzat el pes del PDECat a la candidatura , entre aquests hi ha l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. La vigatana ocupa la 21a posició a la llista, per Barcelona, de Junts per Catalunya. De fet, Erra és la primera osonenca que apareix en la candidatura. La candidatura compta amb els consellers Jordi Turull -Presidència-, Josep Rull -Territori i Sostenibilitat-, Clara Ponsatí -Ensenyament-, Lluís Puig - Cultura- i Joaquim Forn -Interior-, mentre que Meritxell Borràs -Governació- ha optat per declinar l'oferta.

Pilarín Bayés, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La llista també incorpora Jordi Sànchez, de número 2, i altres membres de l'Assemblea. Un dels noms que sonava amb més força i s'ha confirmat és del de Núria Guillaumes, de Manlleu, que està al comandament de la tresoreria de l'executiva de l'Assemblea. Guillaumes ocupa la 31a posició. A la llista de Junts per Catalunya, hi ha altres representants d'Osona com Josep Puig (24) o Mariona Isern (75).La candidatura ha incorporat altres figures independents de manera simbòlica. En el cas d'Osona hi ha la il·lustradora i ninotaire Pilarín Bayés, ocupant la penúltima per Barcelona. I també ha acceptat un lloc simbòlic Marina Geli, la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC, en la 81 posició.