El Foramuralla enceta una nova edició amb una desena de concerts

Aquest dissabte arrenca la 7a edició del festival musical de tardor de la Jazz Cava de Vic , el Foramuralla . El programa del cartell està encapçalat pel quartet londinenc Flyte que presentaran el seu darrer LP The Loved Ones (2017). La majoria de les actuacions són al Teatre de l’Atlàntida de Vic.A les proposta de Flyte, s'hi sumen els concerts de Pau Vallvé, Joel Sarakula, Ryder the Eagle, Pavvla, Steve Smith i Olivemoon. Les actuacions s'aniran succeint de manera pausada en dos escenaris del teatre, un més íntim a l'entrada, i l'altre a la Sala Joaquim Maideu. El fi de festa del dissabte serà a la Jazz Cava i anirà a càrrec dels osonencs Power Burkas. El cantant britànic Adam Giles Levy farà el concert de cloenda, també a la Jazz. Aquest darrer és gratuït.Com a novetat d'enguany, el festival recupera el Foramuralla per canalla. D'aquesta manera s'amplia la programació per obrir-se cap a un públic més familiar. Des de les 11 del matí hi haurà activitats gratuïtes, parades de comerços de la ciutat, música... per als infants. Entre aquestes destaca el concert de Guillem i Marta Roma.

Consulta tota la programació cartell