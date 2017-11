Detenen un home després d'una persecució per Vic

La Guàrdia Urbana de Vic va detenir aquest dijous al migdia un home després d'una persecució per Vic que va acabar a la carretera de Manlleu. Tal com explica el cos vigatà en una nota, una patrulla va observar un vehicle amb plaques estrangeres que estaven alterades en un dels números.



Els agents van fer indicacions al vehicle perquè s'aturés per poder esbrinar-ne el motiu, però aquest va fugir. El sospitós es va saltar de forma consecutiva tres semàfors en vermell i va conduir en contra direcció a la ronda de Camprodon obligant els vehicles que venien de cara i alguns vianants a apartar-se del seu pas.



Finalment, el conductor va topar amb un altre vehicle policial que havia estat alertat i li va barrar el pas, rebent així l'impacte. El cotxe fugat estava ocupat per tres persones i el conductor, de 62 anys i veí de Manlleu, no tenia punts al carnet de conduir i, a més, portava documentació falsa. Se'l va detenir per la comissió de diferents delictes de falsificació documental i de plaques de matrícula, conducció temerària, conducció sense carnet i resistència i desobediència als agents. En la persecució hi van intervenir tres dotacions de la Guàrdia Urbana i una de paisà. No hi va haver agents ferits.