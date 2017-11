Ricard Torrents publica les seves memòries universitàries a la UVic

El primer rector de la Universitat de Vic , Ricard Torrents ha recollit en La meva aposta per la Universitat. Una historia per al futur (Eumo Editorial) la seva visió sobre el centre i la perspectiva del restabliment d’un sistema universitari propi, com a estructura d’Estat. Es tracta del volum que completa la trilogia sobre la universitat catalana després de Les raons de la universitat (1993) i Noves raons de la universitat (2002). Tots ells, són llibres de reflexió sobre la universitat catalana. En aquest tercer llibre, però, Torrents se centra específicament en la Universitat de Vic, el seu naixement i desplegament i en la vivència personal del principal actor del desenvolupament de la institució.En l'extensa introducció del llibre Ricard Torrents hi descriu el naixement de la Universitat el 1997 des de l'Escola Universitària de Mestres d’Osona, nascuda el 1977, i que justament aquest any celebra el seu 40è aniversari. La introducció es pot llegir també com unes memòries intel·lectuals de l'autor on desplega el seu ideari, la seva formació i la seva visió de la cultura i els llibres, de la universitat i específicament de la Universitat de Vic, just quan s’acaben de complir els 20 anys de la institució.El cos principal del llibre són sobretot textos escrits durant quaranta anys per ser llegits com a parlaments inaugurals o de clausura de curs, o amb motiu d'alguna efemèride, cosa que fa que segueixin i descriguin puntualment la vida de la Universitat, i que siguin imprescindibles per a qui vulgui conèixer-ne l'evolució amb detall.Ricard Torrents ens ofereix aquí, pas a pas, tot el procés de naixement i desenvolupament de la universitat i és que es pot dir que l'estructura actual de la Universitat va néixer mentre ell era al capdavant de la institució. La mateixa Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat, va néixer el 1985 per exercir aleshores la titularitat dels centres i les empreses que s'anaven afegint al projecte dels Estudis Universitaris de Vic. El llibre és, doncs, un testimoni molt complet d'un naixement i d'un creixement constants fins al dia d'avui, en què la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya és una realitat efectiva i operativa a Vic, a Manresa i a Granollers.El llibre es presentarà el pròxim dimarts 21 de novembre a les 7 de la tarda a la sala de la columna de l’Ajuntament de Vic on intervindran l’alcaldessa i presidenta de la FUB, Anna Erra, el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña i Torrents que conversarà sobre el llibre amb el director general de Premsa d'Osona, Jordi Molet.Ricard Torrents i Bertrana (Folgueroles, 1937) és assagista, traductor i crític literari, impulsor i primer rector de la Universitat de Vic, de la qual presideix actualment el Consell Consultiu. El 1979 va fundar Eumo Editorial, d’on va ser director literari. Estudiós de Jacint Verdaguer, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i del consell fundador de la revista de poesia Reduccions.