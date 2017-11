En Peyu i Nandu Jubany, primers «presos» a la plaça Major de Vic

Aquest dissabte instal·laran una presó a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos . A partir de les sis de la tarda, dues cel·les estaran al bell mig de la plaça i diferents voluntaris -un a cada espai- entraran en aquesta presó durant, almenys, 2 hores. Els primers voluntaris de l'acció "Un poble empresonat" són Nandu Jubany i en Peyu. La performance està impulsada per Òmnium ANC i els CDR de la comarca.La intenció és que la presó estigui ocupada les 24 hores del dia fins que alliberin tots els presos polítics. Els presos podran estar-hi, com a màxim, 4 hores i han de ser majors d'edat. Les inscripcions ja estan obertes per tots aquells que vulguin participar-hi Les dues cel·les fan 6 x 2,40 metres (fetes de material reciclat) i estaran separades per un passadís. Els organitzadors remarquen que hi haurà elements de seguretat com mantes tèrmiques, extintors i telèfon. En cadascuna d'aquestes també hi haurà llit, taula i també un llibre per captar les sensacions que tindrà cadascú.La intenció és que la presó sigui itinerant. Es preveu que estigui unes tres setmanes a la capital d'Osona i després anirà a Olot, sempre que hi hagi presos polítics.

Inscripcions per participar a "Un poble empresonat"