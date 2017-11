Marina Geli accepta un lloc simbòlic a la llista de Puigdemont pel 21-D

He acceptat formar part de la llista de JuntsXCatalunya igual que vaig fer amb JuntsXSí., en la zona de tancament. Ara per Barcelona. Llista del President. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de novembre de 2017

Per raons professionals he descartat anar llista JuntsXCatalunya llocs primers però sí aportar en zona de suports meu gra de sorra per ser xarnera per la solució política. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de novembre de 2017

He acceptat anar en llocs de suport de tancament a la llista de JuntsXCatalunya per ser ajuda, amb humilitat des del catalanisme social, a cosir voluntats polítiques i socials del sobiranisme, de grans majories. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de novembre de 2017

Marina Geli ha anunciat finalment a Twitter que ha acceptat formar part de la llista de Junts per Catalunya. Després de desmentits i de notícies contradictòries –ella mateixa, en declaracions a, va negar que ni tan sols hagués rebut l'oferta–, la política explica que anirà "en la zona de tancament i per Barcelona", donant suport a la "Llista del President". Tal com detallàvem aquest dijous , són uns dies intensos de trucades i whatsapps des de Brussel·les per tancar les llistes.Geli, coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat Vic-Central de Catalunya, explica que ha acceptat anar "en llocs de suport de tancament" a la llista de Junts per Catalunya "per ser d'ajuda, amb humilitat i des del catalanisme social" i per "cosir voluntats polítiques i socials del sobiranisme, de grans majories". Aquí podeu llegir l'article que publica aquest divendres a NacióDigital