Nandu Jubany correrà el Dakar 2018

Nandu Jubany i Nani Roma, amb el micròfon Foto: Josep M. Montaner

L'equip de Nandu Jubany. Foto: Josep M. Montaner

El cuiner Nandu Jubany no es rendeix i aquest any tornarà a participar al Dakar. Aquest és un somni que ha acompanyat a Jubany des de fa molt temps. El 2017, va estar a punt de fer-se realitat, però un accident (una forta lesió al canell) durant uns entrenaments al Marroc va impedir que hi pogués participar Jubany, que correrà el Dakar amb una KTM 450 Rally, explica que "aquest any el somni és poder fer la sortida del Dakar i, evidentment, poder acabar si tot va bé. Les lesions de l'any passat no m'han fet tirar enrere. Sempre dic que no es poden deixar de fer les coses que sempre has volgut fer".Nandu Jubany va presentar el nou projecte #NanduDakar18 aquest dijous al Serrat del Figaró, de Taradell, juntament amb el seu equip i tots aquells que l'han acompanyat, com són Nani Roma (manager), Rosa Romero (companya d'entrenaments), Jordi Viladoms (expilot i director de KTM ral·lis), Jaume Palau (preparador físic), Toni Solà (nutricionista) i Marc Capdevila (fisioterapeuta).Nani Roma i Jordi Viladoms asseguraven que "en Nandu té molta energia i quan es posa en un projecte arriba al final". Per la seva banda, Rosa Romero apuntava amb humor que "ell ens porta avantatge a tots perquè està acostumat a no dormir. I al Dakar es dorm molt poc". Tota l'evolució del projecte Nandu Dakar es pot seguir al bloc www.nandudakar.com Durant l'acte, també es va presentar el projecte Sport Gastronomy , una iniciativa conjunta de Nandu Jubany i el nutricionista Toni Solà. Jubany remarcava que Toni Solà "ja feia temps que portava de cap crear suplements alimentaris per esportistes d'alt rendiment i persones que necessitessin un reforç, però que fossin bons de gust. Quan durant la meva preparació al Dakar de l'any passat em feia menjar suplements immenjables, vaig decidir que era hora de tenir complements energètics naturals i bons. Els esportistes han de menjar bé però que sigui bo també".Per la seva banda, Solà va explicar que "tots els productes són orgànics, sense gluten i amb ingredients 100% naturals. D'aquesta manera, no només en poden consumir els esportistes, sinó tota la família".