La plaça de Vic, il·luminada de nou un mes després de l'empresonament dels «Jordis»

Concentració a Vic per la llibertat dels «Jordis». Foto: Sergi Cámara

La plaça Major de Vic s'ha tornat a il·luminar aquest dijous quan fa un mes de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Centenars de persones s'han concentrat un altre cop a la capital d'Osona per demanar l'alliberament dels fins ara presidents de l'ANC i Òmnium Cultural.D'ençà de la convocatòria del referèndum la plaça de Vic s'ha convertit en un escenari habitual de reivindicació i protesta. S'hi han concentrat milers de persones en multitudinàries concentracions per la violència de l'1-O, l'empresonament dels "Jordis" i de la resta de presos polítics i també durant les jornades de vaga general.Precisament, aquest dissabte hi instal·laran una presó on diferents voluntaris -un a cada cel·la- hi entraran durant, almenys, 2 hores. L'acció "Un poble empresonat", impulsada per Òmnium, ANC i els CDR de la comarca, serà a la plaça almenys tres setmanes. Després començarà una ruta itinerant arreu de Catalunya fins que alliberin els presos polítics.