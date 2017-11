La poesia s'expandeix a Osona

Un breu record a Pilar Cabot dona el tret de sortida a Tavèrnoles Foto: Adrià Costa

Vic, Roda de Ter i Tavèrnoles uneixen esforços per donar a conèixer la veu pròpia de joves poetes de la comarca d'Osona a través de tres accions poètiques en els tres municipis. Creat en el marc de Vic, Capital de la Cultura Catalana 2016 ( VICCC2016 ), el projecte " Amb veu pròpia. Crònica de demà" s'estén per la comarca d'Osona gràcies a una col·laboració a quatre bandes –Fundació Miquel Martí i Pol, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de Tavèrnoles i Ajuntament de Vic–.La proposta cultural vol donar a conèixer i consolidar les joves veus poètiques d'Osona i connectar-les amb les d'arreu dels Països Catalans, així com també crear sinergies amb autors i artistes de carrera consolidada. Per aquest motiu, les tres accions poètiques són espectacles creats per a l'ocasió a partir d'un treball col·lectiu realitzat entre els diversos actes de cada municipi que combinen la poesia amb altres disciplines artístiques.La primera acció poètica és aquest dijous 16 de novembre a les 8 del vespre a l'Església de Sant Esteve de Tavèrnoles. Un breu record a Pilar Cabot donarà pas a l'espectacle creat per l'ocasió per les poetes Raquel Santanera i Maria Sevilla amb la col·laboració de l'acordionista Marc del Pino i la violinista Coloma Bertran.El divendres 17 de novembre a les 8 del vespre serà el torn de les activitats de Vic, a la Sala Modernista del Casino de Vic. Aquí es comptarà amb els poetes Núria Armengol, Blanca Llum Vidal, Arnau Pons i les projeccions del pintor mallorquí Rafel Joan. Tot seguit, Víctor Sunyol conversarà amb els tres poetes osonencs participants en la iniciativa, Raquel Santanera, Núria Armengol i Guillem Ramisa.Finalment, el diumenge 19 de novembre a les 7 de la tarda els músics Guillem Ramisa i Guillem Roma pujaran junts per primer cop a l'escenari del teatre Eliseu de Roda de Ter per tancar aquest segon cicle d'"Amb veu pròpia. Crònica de demà" nascut l'any passat a Vic.