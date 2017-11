La cantant gurbetana Ju, tercera del Sona9

La cantant de Gurb Ju ha acabat tercera en el concurs Sona9 2017. La final es va celebrar aquest dimecres a la sala Luz de Gas de Barcelona i va guanyar el grup de hip-hop Senyor Oca, que també s'ha endut el Premi per Votació popular. En segona posició ha acabat el grup mallorquí Salvatge Cor (pop-punk).La presència osonenca ha tornat a estar present en el concurs Sona9. La gurbetana ha arribat a la final, juntament amb aquests dos grups, però no ha aconseguit el primer lloc. L'organització li ha atorgat el Premi Èxit a la tercera classificada i consisteix en l'enregistrament de 2 cançons a Bucbonera Studios, edició digital del single i una campanya de difusió als mitjans del concurs.El Concurs de Maquetes Sona9 és el principal certamen de la música emergent en català, impulsat per Catalunya Ràdio, iCat, TV3 i Enderrock, amb el suport de la Generalitat de Catalunya (ICEC), el Govern de les Illes Balears (Illenc), la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura) i la Fundació SGAE i el patrocini d'Estrella Damm.El grup Senyor Oca se suma a la llarga llista de guanyadors del Sona9, que en els darrers anys ha premiat diferents grups, molts d'ells osonencs com Est Oest (2015), Nyandú (2011) i La iaia (2010).