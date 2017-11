«Les bones nenes» de Clara Roquet guanya el Festival de Curtmetratges de Manlleu

Clara Roquet és la guanyadora el Gran Premi del Jurat de la 15 edició del Festival de Curtmetratges de Manlleu amb Les bones nenes. La història tracta de dues germanes que passen juntes infància, però acaben separades en l'adolescència. Ha estat rodat a la comarca i amb repartiment osonenc: Nídia Chamorro i Ona Comas.Es tracta del segon curt de la cineasta mallenca. El premi, que va rebre aquest diumenge, s'afegeix al Gaudí que va rebre el passat 2016 amb el curtmetratge El Adiós La resta del palmarès ha estat per No offense de Kris Borghs amb el Premi al Millor Curtmetratge d'Animació; Martien de Maxime Pillonell amb el Premi del Públic; i Celebració de Pau Cruanyes i Gerard Vidal amb el Premi UVic al Millor Curtmetratge d'Osona. D'altra banda, el jurat va dedicar una menció especial del jurat a Le Plombier de Méryl Fortunat- Rossí i Xavier Seron.Durant el certamen, s'han projectat 36 curts a la secció oficial, 10 en l'apartat d'osonencs i 14 curts d'animació; 60 en total. En aquesta 15a edició, el festival ha rebut obres de procedències tan variades com Cuba, Alemanya, Estats Units, Iran, Bulgària, França o Romania, entre d'altres. Després de 15 anys al capdavant del certamen, Sergi Prat va anunciar que deixa la direcció del festival manlleuenc.