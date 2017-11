Sant Julià de Vilatorta organitza la sisena Setmana de la Ciència

Per sisè any consecutiu la Setmana de la Ciència torna a Sant Julià de Vilatorta. A partir d'aquest dijous, hi haurà l'ecoestació de reciclatge de residus per mostrar com s'ha de reciclar els residus amb l'objectiu de vetllar pel medi ambient. De fet, aquest mateix diumenge, el municipi posa en marxa el sistema de recollida porta a porta.Tot i aquesta activitat, els principals actes són el cap de setmana. El dissabte hi haurà tallers per entendre l'atmosfera, al matí; i un taller per estampar amb elements naturals, a la tarda. L'endemà diumenge,hi haurà una conferència sobre la història, funcionament i construcció dels rellotges de sol, i una hora després, una visita guiada al que hi ha a la zona esportiva: L'àngel de la concòrdia.Les activitats estan organitzades per Meteovilatorta, en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Viu el Parc. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. La Setmana de la Ciència aglutina, a tot Catalunya, un munt de jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, conferències, jocs i tallers científics, entre altres activitats. Els actes seran gratuïts i oberts a tothom.

Consulta tota la programació