Xavier Gómez Batiste-Alentorn, nou membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Xavier Gómez Batiste-Alentorn en l'acte d'ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina Foto: UVic-UCC

El doctor Xavier Gómez-Batiste, director des de 2012 de la El doctor Xavier Gómez-Batiste, director des de 2012 de la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) , ha ingressat a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya com a nou acadèmic corresponent, apadrinat per Antoni Bayés de Luna. Durant la sessió extraordinària de recepció de nous acadèmics, celebrada dimarts passat a la seu de la institució, Gómez va presentar la ponència “Reptes de l'atenció pal·liativa del segle XXI: cobertura poblacional i de serveis, atenció de necessitats essencials, i la vinculació amb societat”.

Xavier Gómez-Batiste, en una imatge d'arxiu Foto: UVic-UCC

Va presidir l'acte el vicepresident de l'entitat, Miquel Vilardell, el qual va destacar el treball de Gómez Batiste-Alentorn i el fet que sigui un referent a nivell mundial en les cures pal·liatives, tant per la feina feta com per l'aportació en conceptes i nomenclatura.La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb més de cinc-cents anys d’història, està formada per 60 acadèmics numeraris elegits per votació entre els propis membres; 15 acadèmics d’honor; 120 acadèmics nacionals per elecció o premi i acadèmics corresponents estrangers sense limitació de nombre. També acull professionals sanitaris de ciències afins com farmàcia, veterinària o biologia, entre altres.