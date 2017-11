L'ANC crida a una nova mobilització quan es compleix un mes de l'empresonament dels Jordis

Concentració pels presos polítics a Barcelona Foto: Adrià Costa

🎗️Demà fa un mes que els Jordis no són amb nosaltres.

🕢Aquest dijous, a les 19.30 h, ens veiem a les places dels ajuntaments per dir #llibertat!

🕣A Barcelona, a les 20.30 h, es farà un llaç de llum🕯️ No cal portar res! pic.twitter.com/CtgUkjt6FM — Assemblea Nacional (@assemblea) 15 de novembre de 2017

Aquest dijous farà un mes que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van passar la primera nit entre reixes. Per això, l'ANC fa una nova crida a la ciutadania per sortir al carrer i omplir les places dels ajuntaments d'arreu del país. Concretament, convoquen concentracions a dos quarts de vuit de la tarda per exigir l'alliberament dels dos líders sobiranistes.A Barcelona, serà a la plaça Sant Jaume i la reivindicació serà doble. Una hora més tard, a les 20:30 hores, es farà un llaç groc de llum per tornar a denunciar que hi ha presos polítics a l'Estat espanyol i per fer una crida a la solidaritat. Des de l'entitat assenyalen que no cal portar res, que se'ls facilitarà el material als assistents.