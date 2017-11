Junqueras assenyala Rovira com a futura presidenta de la Generalitat

"Va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant". Amb aquesta claredat, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, assenyala Marta Rovira com a futura presidenta de la Generalitat. En una carta enviada a la militància republicana a la qual ha tingut accés, Junqueras deixa entreveure les dificultats que poden tenir els membres de l'actual Govern per exercir en la pròxima legislatura i assenyala el seu relleu."Fem-li confiança sempre, s'ho ha guanyat com ningú", demana fent referència a l'actual secretària general del partit. "Tots als seu costat, no la deixem mai sola. República té nom de dona", sentencia. De Rovira en destaca que "no es rendeix", que té una "determinació i convenciments inigualables" i que és "assenyada i audaç alhora, tossuda i obstinada però també dialogant i pactista".

El fins ara vicepresident admet que "s'han comès errors" perquè els membres del Govern han estat "ingenus". "Vam creure que l'Estat mai s'atreviria a aplicar aquests nivells de repressió", assegura. Afegeix que també imaginaven que la Unió Europea "no permetria" que el govern del PP "tolerés tants cops contra la ciutadania i les institucions catalanes". Amb tot, considera que va ser la UE la que va obligar el govern de Mariano Rajoy a convocar les eleccions. Malgrat l'autocrítica, defensa que cal estar "orgullosos de tota la feina feta" i de les "passes de gegant" que s'han consolidat per posar Catalunya al món i explicar el seu conflicte polític. "Hem constatat la nostra fortalesa i també les nostres febleses", afirma.Tot i que defensa, de nou, les llistes separades, Junqueras advoca per traçar sinergies entre les candidatures independentistes. "Cal dir alt i clar que, en aquestes eleccions, el nostre candidat també és el president legítim, Carles Puigdemont, i el conjunt del Govern, tots i cadascun dels consellers, tant els que són a Brussel·les com els que som a la presó", argumenta. L'objectiu, insisteix, és superar de nou el bloc del 155 i evitar que l'unionisme aconsegueixi guanyar.En aquest trajecte, Junqueras considera que també s'ha de tenir una mà estesa als "comuns" per reproduir la unitat sobiranista que es va visualitzar l'1-O: "També ens cal teixir complicitats amb aquells que dissortadament equiparen República i 155. Per dolorosa i incomprensible que de vegades ens resulti la seva actitud. És igual. La mà l'hem de tenir estesa".