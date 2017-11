Empresonats a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics

Pla i Valls han fet la roda de premsa on hi havia hagut l'antiga presó de Vic. Foto: Carles Fiter

La plaça Major de Vic tornarà a ser escenari d'una performance per demanar la llibertat dels presos. A partir d'aquest dissabte instal·laran dues cel·les i, a partir de les 6 de la tarda, diferents voluntaris -un a cada espai- entraran en aquesta presó durant, almenys, 2 hores. L'acció "Un poble empresonat" està impulsada per Òmnium ANC i els CDR de la comarca.Tal com ha explicat el portaveu d'Òmnium Osona, Miquel Pla, es vol "visualitzar que tenim presos polítics i que no estan sols". Per la seva banda, el portaveu de l'ANC, Carles Valls, ha apuntat que els presos hi estaran les 24 hores del dia. Valls ha remarcat que hi ha "un poble empresonat darrere seu".Les dues cel·les fan 6 x 2,40 metres (fetes de material reciclat) i estaran separades per un passadís. Els organitzadors han remarcat que hi haurà elements de seguretat com mantes tèrmiques, extintors i telèfon de seguretat. En cadascuna d'aquestes també hi haurà llit, taula i també un llibre per captar "les sensacions que tindrà cadascú". Els presos podran estar-hi, com a màxim, 4 hores. Durant el mercat de dissabte, la presó es traslladarà en un altre espai a prop de la plaça (dimarts hi ha espai enmig de les parades)."Aquesta presó és itinerant i anirà per tot el territori català", ha dit Pla, apuntant que s'estarà unes tres setmanes a la capital d'Osona. La primera parada serà Olot i també es preveu que també passi per Valls o Reus. La presó hi serà mentre hi hagi presos polítics. En les properes hores es posarà en marxa el web per inscriure's-hi. Per participar cal ser major d'edat.