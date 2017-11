La cantant gurbetana Ju, finalista del concurs Sona9

La cantant de Gurb Ju és finalista del concurs Sona9 2017, el concurs de grups emergents en català. L'osonenca competeix amb el grup mallorquí Salvatge Cor (pop-punk) i els barcelonins Senyor Oca (hip-hop). Enguany, Osona també té representació en la 17a edició del concurs, que se celebra aquest diemcres a la sala Luz de Gas de Barcelona, a partir de les 20 hores.Un total de 120 noves propostes musicals en català s’han presentat a aquesta edició del concurs procedents d’arreu dels Països Catalans. Els guanyadors del Sona9 2017 es faran públics al final de la gala després de la deliberació del jurat, que es reunirà a la mateixa sala. La final tindrà com a fi de festa l'actuació dels guanyadors del Premi Sona9 de la passada edició, el grup de pop-rock empordanès Lakaste, que presentaran les cançons del seu primer disc Desastres naturals (DiscMedi, 2017).El premi per al guanyador és l'enregistrament i edició d'un disc amb la direcció d'un productor professional. Els finalistes també obtindran diferents premis, com ara la gravació d'un EP de quatre cançons en un estudi professional, així com material musical. A més, també accediran a una campanya de publicitat a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i la revista Enderrock i una minigira de concerts promocionals.El Concurs de Maquetes Sona9 és el principal certamen de la música emergent en català, impulsat per Catalunya Ràdio, iCat, TV3 i Enderrock, amb el suport de la Generalitat de Catalunya (ICEC), el Govern de les Illes Balears (Illenc), la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura) i la Fundació SGAE i el patrocini d'Estrella Damm.