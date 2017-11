La qualitat de l'aire de Manlleu compleix els valors legislats

L’ Ajuntament de Manlleu va rebre un nou informe d’avaluació sobre la qualitat de l’aire a Manlleu i, segons aquest document tècnic, tots els contaminants analitzats estan per sota dels valors legislats. L’informe avalua la qualitat de l’aire analitzada a través de la unitat mòbil d’immissions UM3 que, a petició de l’ajuntament, la Generalitat de Catalunya va instal·lar a l’alçada del parc Àngela Roca (Av. Roma, 139) durant els mesos de febrer i març.Tal com explica el mateix Ajuntament en una nota, aquesta unitat va mesurar els següents contaminants: diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), benzo(a)pirè (BaP) i nou altres hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP). Els primers quatre contaminants es van analitzar en continu mitjançant analitzadors automàtics i per a la resta es van prendre mostres mitjançant captadors manuals.L’informe avalua els valors obtinguts per la unitat mòbil i els compara amb els obtinguts durant el mateix període a l’estació fixa que hi ha instal·lada al parc del Torrent Magí de la Població. Segons l’informe tècnic es conclou que “no s’han superat els valors de referència legislats per a cap contaminant”.

