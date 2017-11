La qualitat de l'aire de Manlleu compleix tots els valors legislats

10:28 Els treballadors del Departament de Cultura han preparat una cadena humana pel mig de la Rambla per reclamar l'alliberament dels presos polítics. La iniciativa es farà avui a les 12 hores. La cadena anirà des del Palau Moja (a la part de dalt, on hi ha la gent de Patrimoni) fins al Palau Marc (a la part d'abaix, on hi ha la seu de la conselleria).

10:02 🎥 Anna Simó: «En la pròxima legislatura, la via unilateral cap a la independència és impossible» https://t.co/BOdI21UaTQ pic.twitter.com/zlO6UFFMxQ — NacióDigital (@naciodigital) 15 de novembre de 2017

09:35 El PSC es defensa al Consell del Berguedà: «Digueu què hem fet malament per posar en perill la continuïtat del govern». ERC considera que els socialistes cauen en "incongruències" i la CUP afirma que al Consell Comarcal s'ha de ser coherent com a partit. Per Aida Morales.

09:29 Pascal: «No sé si farem un govern de concentració. Primer, guanyem». La coordinadora general del PDECat alerta que si el sobiranisme no guanya el 21 de desembre sí s'haurà "enganyat" els catalans.



09:18 Caldes de Montbui posarà simbòlicament el nom de Raül Romeva a un carrer del municipi mentre estigui detingut, informa Jaume Ventura. La iniciativa va sorgir d'un grup d'amics de Romeva a la vila termal, on el conseller d'Exteriors va viure durant 13 anys i on encara hi conserva moltes amistats.

09:16 Vols compartir cotxe per anar a la manifestació de Brussel·les el 7 de desembre? Una iniciativa ciutadana impulsa grups d'autogestió per organitzar-se per anar a la concentració sobiranista al cor d'Europa. També informa sobre ofertes d'avió i autocar.

07:50 Obert un expedient a un mosso que acompanya Puigdemont a Bèlgica. "Si no ha comunicat on anava i si ha incomplert la normativa vigent, sobre ell caurà el pes de la llei, com és lògic", diu el ministre Zoido.

07:37 PORTADES «Todo para el 'procés', nada para los más desvaforecidos», a l'«ABC». Recull de les portades dels diaris catalans i espanyols de paper.

07:11 La presó per a Puigdemont i els consellers a Bèlgica hauria causat «danys irreparables». "No hi ha cap raó per dubtar" que "col·laboraran plenament" amb la justícia del país, va argumentar el jutge belga per deixar-los en llibertat.

06:53 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: La bandera ètica del sobiranisme. "El sobiranisme fa autocrítica. I és el que cal. Però també ha de seguir assenyalant els dèficits democràtics de l'Estat i oferir el 21-D una oferta tangible i creïble", argumenta el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes les llistes del PDECat amb Puigdemont, la comissió del Congrés, Joan Boada, la pena de mort i Albert Rivera.

18:53 El PDECat i ERC faciliten a Ada Colau la tramitació dels pressupostos. Es tractava el primer escull després del trencament del govern municipal amb els socialistes, i s'han abstingut els dos partits independentistes, que havien promès a Colau que no la deixarien caure; el regidor de Demòcrates i el PSC. Tot i això, BComú ha hagut de recórrer al vot de qualitat per aprovar inicialment els comptes; per Jordi Bes.



15:09 El TC deixa sense efecte les multes als membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O. Els seus integrants van renunciar al càrrec després de l'anunci de les sancions, que arribaven als 12.000 euros diaris. Era la primera vegada que el Constitucional feia servir la seva capacitat per imposar multes.

15:05 Junts per Catalunya tindrà una seu diferenciada del PDECat per al 21-D. També disposarà d'una oficina a Brussel·les, segons ha avançat TV3. La campanya de Carles Puigdemont la dirigirà Jordi Sellas, provinent del món de la cultura i exalt càrrec de la Generalitat.

14:47 Treballadors d'Economia escriuen a Junqueras: «Et reconeixem com a legítim vicepresident». Empleats del departament es constitueixen en assemblea "en defensa de les institucions catalanes" i asseveren: "No acceptem ni acceptarem el descarnat atac contra el nostre govern".

14:42 El PSC trasllada a Colau que no votarà a favor dels pressupostos municipals. Jaume Collboni recrimina a l'alcaldessa que no hagi defensat el pacte de govern davant la consulta interna de BComú.

14:37 C's accepta un front comú amb Albiol per no pactar amb els independentistes i vetar el referèndum, per Sara González. El PSC es limita a afirmar que no investirà cap candidat independentista i, tot i que no descarta fer president un d'unionista, rebutja pactar punts en comú al programa electoral. El líder del PP avisa els socialistes que si no subscriu la seva "immaculada" proposta hauran de donar "explicacions per la seva ambigüitat".

14:28 C's denuncia TV3 a la Junta Electoral per convertir-se en «Telepuigdemont». Fernando de Páramo, diputat dels liberals, assegura que la televisió pública catalana "manipula la realitat".

14:22 El PDECat i ERC creuen que cal «més temps» per obtenir una majoria social independentista. Carles Campuzano i Joan Tardà afirmen que el 21-D és una "oportunitat" per aconseguir que els partits sobiranistes obtinguin més del 50% dels vots.

13:56 Dos socis de govern a Sabadell reclamen que es restitueixin les banderes espanyola i europea a l'Ajuntament. Es tracta d'Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell, que no van participar en la decisió presa per Crida per Sabadell i ERC.

13:54 El bloc independentista i UpA volen que l'Ajuntament de Tarragona rebutgi la judicialització de la política catalana. Els grups municipals han presentat una moció que es debatrà en el plenari de divendres.

13:41 Benet Salellas visita els consellers empresonats per traslladar-los «el màxim suport». Les trobades han tingut lloc aquest dilluns i dimarts i explica "es troben animats, políticament determinats i serens", malgrat "la preocupació" per "la seva situació de llibertat i pels seus familiars i gent estimada".

13:36 Iceta assegura que no farà frontisme però veta com a presidents els candidats independentistes. Rebutja la proposta del líder del PP, Xavier García Albiol, de pactar punts al seu programa electoral.

13:30 El jutge del Suprem demana un informe a l'Audiència Nacional abans d'assumir tota la causa. Pablo Llanera reclama el posicionament a Carmen Lamela, que va enviar a presó Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i mig Govern, i podria quedar-se amb tot el procés judicial sobiranista.

13:21 L'ANC ja ha abonat els 100.000 euros de les fiances dels membres de la mesa del Parlament. La caixa de resistència de l'entitat també es va fer càrrec dels 150.000 euros perquè Forcadell sortís de la presó.