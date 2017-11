Dues dones resulten afectades pel fum d'un incendi a Seva

13:20 Colau carrega contra els partits independentistes: "Volem que els presos surtin, però també volem que el Govern que ha portat Catalunya al desastre faci autocrítica. La DUI no ens ha portat a la República. Jo vull una República real i de veritat".

13:15 Colau acusa els independentistes d'”irresponsabilitat” per haver “tensionat” el país amb “promeses falses”.

13:07 L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, nomenada nova secretària de Cohesió Social i Integració del PSOE, el lloc que va deixar vacant l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.

13:06 Raül Romeva tindrà un carrer a Caldes de Montbui fins que surti de la presó. Es tracta d'un dels municipis on el conseller empresonat hi té més lligams personals.

12:51 Puigdemont diu que si l'independentisme és clarament majoritari el 21-D és «imperatiu» que es respecti. El president assegura que l'actual UE ha esdevingut "una caricatura" en mans dels qui han "corromput els seus valors fundacionals".

12:34 Adif i Renfe denunciaran a la Fiscalia l'aturada del seu servei durant la vaga. Presentaran vídeos i imatges per identificar els causants de les accions que, en total, van afectar a més de 10.000 viatgers dels serveis d'alta velocitat i 150.000 de rodalies.

12:09 ERC crida a tancar un «front clarament republicà» de les diverses llistes sobiranistes. Romeva anirà de tres per Barcelona, per darrere de Junqueras i Rovira, mentre que Comín i Mundó seran el cinquè i sisè de la candidatura. La consellera Dolors Bassa serà la cap de llista per Girona, Meritxell Serret ho serà per Lleida i el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, liderarà aquesta circumscripció. Informa Roger Tugas.

11:27 PRIMÍCIA Domènech, Alamany i Albiach: el trident que encapçalarà la llista dels «comuns» per al 21-D. Com va avançar NacióDigital, el tercer lloc de la candidatura queda reservat per a Podem. Ho avança Sara González.

11:13 Convoquen una manifestació de protesta per la concentració espanyolista convocada per diumenge a Manresa. Informa Pere Fontanals.

10:46 TRIBUNA OBERTA «O guanya el 155 o guanya la República», l'article de David Caño sobre l'actual context polític.

10:46 Berga posposa la Patum extraordinària de la República catalana. El Patronat considera que els esdeveniments dels últims dies obliquen a deixar aparcada aquesta festivitat. Informa Aida Morales.

10:36 Podem Lleida anuncia la seva dissolució per les «imposicions» d'Iglesias i Echenique. La formació assegura que ja no és una eina per canviar el règim del 78 i diu que els dos líders tenen "actituds autoritàries". Ho explica Àlvar Llobet.

10:35 ÚLTIMA HORA L'alcalde de Blanes renuncia al càrrec i estripa el carnet del PSC. El batlle ha convocat un ple per divendres que ve per fer efectiva la seva decisió.

09:59 Tots els detalls de la gran manifestació per la llibertat dels presos polítics. Per Oriol March.

09:58 L'independentisme torna al carrer per exigir la llibertat de tots els presos polítics. La manifestació, encapçalada pels familiars dels dirigents empresonats, arrenca al carrer Marina i es tanca a l'Avinguda Icària. Per Oriol March.

08:49 PORTADES Els presos «planegen renegar de la DUI» per sortir de la presó, a la premsa.

22:52 VÍDEO Puigdemont insta a assistir a la manifestació de Barcelona. El president assegura en un missatge gravat des de Brussel·les que no hi ha "barrots ni exilis" que puguin dissuadir el poble de Catalunya.

22:26 La falsa declaració de Forcadell en què «renega de la DUI». Circula per Twitter el muntatge d'un document sobre les paraules de la presidenta del Parlament davant el jutge del Tribunal Suprem.

21:34 L'advocat de Carme Forcadell, Andreu Van den Eynde, assegura que el document que circula per Twitter amb la declaració de la presidenta del Parlament davant el jutge de Tribunal Suprem és fals. El lletrat recorda, a més, que falsificar documents electrònics és un delicte. El muntatge de la declaració ressalta que Forcadell "renega de la DUI". La suposada declaració de la Carme que corre per twitter és falsa. Els documents electrònics (26 CP) falsificats (392 CP) són delicte. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 10 de novembre de 2017

21:32 VÍDEOS Participants a la concentració unionista de Sabadell insulten i increpen els Mossos d'Esquadra. La concentració reclamava la restauració de les banderes espanyola i europea. També s'ha atacat un grup de periodistes.

21:25 Mas i Pascal pressionen Puigdemont per liderar el PDECat si falla la llista unitària. El partit defensa públicament l'agrupació d'electors que vol liderar el president de la Generalitat, però constata que ERC i la CUP no s'hi posen bé. Els màxims dirigents del PDECat consideren que només amb Puigdemont poden obtenir un bon resultat en cas d'anar amb candidatures separades. Informa Oriol March.



21:23 Tres policies espanyols s'infiltren en una roda de premsa a Reus i acaben sent expulsats. L'alcalde i alguns regidors han sospitat de la presència de tres persones que no reconeixien com a periodistes i han ordenat a un agent de la Guàrdia Urbana que els identifiqués.

21:17 VÍDEO Unionistes increpen els Mossos d'Esquadra a la manifestació de Sabadell després que els agents hagin protegit un grup de periodistes agredits. VIDEO Unionistes increpen els @mossos a la manifestació de Sabadell https://t.co/G2io9gJE37 pic.twitter.com/F6dRS8vOrh — NacióSabadell (@NacioSabadell) 10 de novembre de 2017

21:16 Ciutadans vol condecorar als policies desplegats a Catalunya pel procés català. La formació d'Albert Rivera ha proposat al Congrés que es reconegui amb la Creu al Mèrit amb Distintiu Blanc els milers d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que han format part de l'Operació Copèrnic.



20:47 LA VEU DE NACIÓ Dues preguntes incòmodes del 21-D. L'article de Ferran Casas.

20:46 OPINIÓ La disjuntiva de l'independentisme: vots o relat. L'article de Gemma Ubasart.

20:45 OPINIÓ Draghi Khan. L'article de Josep Huguet.

20:44 OPINIÓ Més sinceritat. L'article de Jordi Bianciotto.

20:43 OPINIÓ Barcelona i la «Kristallnacht». L'article de Gerardo Pisarello.

20:24 Centenars de persones s'apleguen a les portes de l'Ajuntament de Reus per defensar l'alcalde i els sis regidors que estan imputats per un presumpte delicte "d'incitació a l'odi". Els Xiquets de Reus també han volgut fer costat als polítics. En la macrocausa també s'investiguen quatre bombers, ciutadans i responsables d'empreses i d'entitats del Baix Camp

20:23 VÍDEOS Ultres violents agredeixen periodistes a la manifestació unionista de Sabadell. La concentració reclama la restauració de les banderes espanyola i europea.

20:14 Així ha estat el part d'uns «comuns» que afronten ara el desafiament del 21-D. Els periodistes Joan Serra Carné i Sara González, de la secció de Política de NacióDigital, presenten el llibre "El part dels comuns", que radiografia el naixement del nou partit. Elisenda Alamany, Joan Giner i Josep Ramoneda participen en l'acte, en el qual s'han donat les claus d'una formació que es bat a les urnes el 21-D. Informa Oriol March.

19:47 PDECat, ERC i CUP de Granollers demanen un ple extraordinari urgent per demanar la llibertat dels presos polítics. Demanen debatre i votar una moció que proposa rebutjar “l’escalada repressiva dels darrers mesos” i dona suport al “Govern legítim” de la Generalitat.

19:33 Iceta nega que el pacte amb els exdirigents d'Unió desnaturalitzi el PSC. El candidat socialista al 21-D afirma que no renuncien "ni un àtom" del que és el partit i reivindica la seva candidatura davant les "operacions de transformisme" de l'independentisme. Informa Jordi Bes.

18:03 PDECat, ERC i CUP de Granollers demanen un ple extraordinari urgent per demanar la llibertat dels presos polítics, informa Jaume Ventura. Demanen debatre i votar una moció que proposa rebutjar “l’escalada repressiva dels darrers mesos” i dona suport al “Govern legítim” de la Generalitat.

16:23 La llista unitària de la societat civil ja té Twitter. Ha nascut el compte @unitaria21D per exigir, des de les xarxes socials, una "agrupació d'electors que sumi partits, associacions i societat civil".

16:13 L'ANC consulta als socis si l'entitat ha d'apostar per una llista única del sobiranisme. La consulta estarà oberta fins aquest dissabte a primera hora de la tarda i pretén definir l'estratègia de l'entitat de cara el 21-D.

16:06 La Moncloa diu que la situació a Catalunya «no ajuda» que Barcelona sigui seu de l'Agència Europea del Medicament. Méndez de Vigo afirma que el govern espanyol "no dona per perdut res" tot i reconèixer que "no és fàcil”.

15:45 Lluèrnia convoca tothom a la plaça Major d'Olot per encendre la flama de la dignitat, informa Xavier Borràs. Tot i haver suspès la festa del foc i de la llum, els organitzadors volen que tots els olotins s'hi apleguin a 2/4 de 8 del vespre «en senyal de protesta per la repressió que estem patint i per exigir l’alliberament d’aquells que són injustament a la presó».