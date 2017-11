Tret de sortida al 35è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló

Jordi Pons serà el protagonista de la inauguració del 35 Festival BBVA de Cinema de Muntanya. Foto: Adrià Costa

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha donat el tret de sortida a la 35a edició aquest divendres després d'una preinauguració dijous amb la música com a gran protagonista. Amb el títol Jordi Pons, el cinema de l'alpinisme, l'obertura del certamen va fer un tribut a la figura de l'alpinista català, que amb 84 anys acumula una trajectòria d'èxit capaç de combinar de la millor manera el cinema i la muntanya.Amb la presència de Pons, la inauguració va recuperar els millors moments de les seves pel·lícules, alhora que també comptarà amb el testimoni de diversos companys d'aventures com Emili Civis, Joan Cerdà, Jaume Altadill o Xavier Pérez Gil, entre altres.La 35a edició del Festival, que va arrencar aquest divendres, projectarà durant deu dies un total de 44 pel·lícules que conformaran la programació oficial. Una prova més de l'abast internacional del certamen és que torna a ser l'escenari elegit per estrenar a Europa diverses produccions. A més, una dotzena de realitzadors i protagonistes seran a Torelló per presentar els films.L'edició d'aquest any ve marcada per l'aposta de reforçar les projeccions cinematogràfiques amb una àmplia oferta d'activitats culturals i divulgatives. Tot això, amb l'objectiu de consolidar un model d'èxit internacional que avui situa el de Torelló entre els festivals de cinema de muntanya més importants del món.Com a novetat, creix la secció Natura i Muntanya, especialitzada en pel·lícules d'etnografia de muntanya i que s'allunyen del vessant esportiu. A més, el Festival repeteix en aquest primer cap de setmana les secció especials Neu Extrem, amb les millors imatges d'esquí freeride, i +Xtrem, pels amants dels esports de risc.L'escenari del cinema El Casal acollirà ja aquest dissabte una taula rodona amb la torellonenca Clàudia Galicia i la igualadina Laura Orgué com a protagonistes. La conversa servirà per conèixer com dues de les millors esquiadores de muntanya del món dediquen la seva vida a l'esport, més enllà de la temporada d'hivern.A més, en el marc del Festival, l'escaladora Sílvia Vidal estrenarà dimarts un audiovisual sobre la seva darrera aventura: Un pas més. Vidal repassarà el seu darrer èxit d'escalada bigwall a una de les valls més inhòspites d'Alaska.